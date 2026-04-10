۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

بیش از ۶۷ کیلو انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

رشت- با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان بیش از ۶۷ کیلو انواع مواد مخدر در استان کشف ۵۲۲ نفر قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان؛ در اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان با انجام چندین عملیات منسجم و ضربتی، ۴دستگاه خودرو توقیف، ۵۲۲ نفر قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر و جمعا ۶۷ کیلو ۸۷۵ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

در پایان ضمن تشکر از همکاری مردم عزیز با پلیس در برقراری امنیت، درخواست می شود که هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

