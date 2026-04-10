۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

رضایی: حال عمومی آتش نشان مصدوم شده در حریق صومعه سرا مساعد است

صومعه سرا- فرماندار صومعه سرا با اشاره به آتش سوزی ۱۴ واحد صنفی و یک خانه در این شهرستان گفت: حال عمومی آتش نشان مصدوم شده در این حریق مساعد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی بعد از ظهر جمعه با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا، از مصطفی علیپور، آتش‌نشان شجاعی که در جریان عملیات اطفای حریق دچار سوختگی شده بود، عیادت کرد.

فرماندار صومعه‌سرا در جریان این دیدار، ضمن دلجویی از این آتش‌نشان فداکار و خانواده وی، در جریان آخرین وضعیت درمانی و روند مداوا قرار گرفت.

رضایی پس از این عیادت اظهار داشت: خوشبختانه حال عمومی این آتش‌نشان خوب و مساعد است و برای طی کردن روند درمانی تخصصی‌تر، به بیمارستان سوختگی رشت منتقل شده است.

فرماندار صومعه‌سرا در پایان تصریح کرد: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی توسط کارشناسان مربوطه است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی با قدردانی از فداکاری و جانفشانی نیروهای آتش‌نشانی، افزود: سرعت عمل و تلاش بی‌وقفه این عزیزان باعث شد تا از گسترش حریق و سرایت آن به واحدهای همجوار جلوگیری به عمل آید.

گفتنی است، این حادثه آتش‌سوزی حوالی ساعت ۴ بامداد امروز در خیابان شهید بیژن حقیری صومعه‌سرا رخ داد که بر اثر آن ۱۴ واحد صنفی و یک منزل مسکونی خالی از سکنه دچار حریق شد.

بلافاصله پس از اعلام خبر، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

در جریان این عملیات، مصطفی علیپور، یکی از آتش‌نشانان، از ناحیه صورت دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل گردید.

