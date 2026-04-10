معاون اقتصادی استاندار لرستان: وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه آباد در پنجمین جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان در قالب «کمیته اقتصادی و پشتیبانی» اظهار داشت: پس از گزارش میزان موجودی، توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در استان توسط دستگاه های متولی و فعالین و بازرگانان بخش خصوصی بر تسهیل در روند ورود کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و نهاده های دامی استان تأکید شد.

وی ادامه‌داد: هر چند در حال حاضر موجودی و ذخایر کالاهای اساسی در استان بسیار مطلوب است اما به منظور پیش‌بینی در ماه‌های آینده، در این جلسه مقرر شد از ظرفیت تجار و مباشرین هم استانی برای ورود کالاهای اساسی همانند برنج و روغن استفاده شود.

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشات واصله در خصوص قاچاق برخی محصولات به کشورهای همسایه مقرر شد نیروی انتظامی با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوطه نسبت به جلوگیری از خروج محصولات کشاورزی و دامی بدون مجوز اقدام و برخورد قانونی کند.

امیدی شاه آباد گفت: مقرر شد سازمان جهادکشاورزی استان با همکاری و هماهنگی فرمانداران محترم شهرستان های تابعه نسبت به تسهیل و حمایت از مرغداری های گوشتی استان جهت جوجه ریزی در فروردین ماه سال جاری و تداوم تولید این صنف اقدامات لازم را انجام دهد.