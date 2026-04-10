صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمانشاه؛ احتمال آبگرفتگی و رگبار تگرگ

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها، سامانه‌ای بارشی از اواسط وقت فردا (شنبه) تا روز دوشنبه جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد؛ اما بارش‌ها در روز یکشنبه (۲۳ فروردین‌ماه) و به‌خصوص در نیمه غربی و نواحی شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شدت فعالیت این سامانه، در برخی نقاط وقوع آبگرفتگی معابر عمومی و احتمالاً رگبار تگرگ پیش‌بینی می‌شود که زمان شروع این مخاطرات از صبح یکشنبه تا پایان روز دوشنبه خواهد بود.

زورآوند با اشاره به اثرات مخاطره‌آمیز این شرایط جوی بیان کرد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال رواناب، برخورد صاعقه و وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ از جمله پیامدهای این سامانه برای کل استان به‌ویژه نواحی شمالی و نیمه غربی است.

وی در پایان با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان و مسئولان خاطرنشان کرد: احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از کوهنوردی یا قرار گرفتن در مناطق مرتفع، پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها و بررسی سیستم‌های برق‌گیر به‌خصوص در مراکز صنعتی و آپارتمان‌های بلند اکیداً توصیه می‌شود؛ همچنین کشاورزان نسبت به تقویت پوشش گلخانه‌ها و محافظت از تجهیزات و ماشین‌آلات خود در برابر بارش احتمالی تگرگ اقدام کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای مقابله با شرایط پیش‌رو آمادگی لازم را داشته باشند.