به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شهید رئیسی در ایکس نوشت: پس از تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر لزوم برقراری آتشبس در تمامی محور مقاومت، امروز بار دیگر رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرده و طبق گزارشها ۱۰ نفر از نیروهای حزبالله در نبطیه و جنوب لبنان به شهادت رسیدهاند.
وی افزود: حضور پهپادها در ایران و مواضع کاملاً مغایر با شروط دهگانه در ادبیات رئیسجمهور و مقامات امریکا هم که مشهود است. با چنین رفتارهایی، آغاز مذاکره به معنای پذیرش ضمنی عدول از شرایط ۱۰ گانه حتی پیش از آغاز مذاکرات نیست؟ حتی در فرض توافق نیز با چنین رویکردی آیا میتوان به اجرای سایر تعهدات و عدم نقض آنها اعتماد کرد؟
بهادری جهرمی بیان کرد: پاسخ این پیمان شکنیها پیش یا همزمان با هرنوع مذاکرهای جدیت در اصول و شروط ۱۰ گانه را نمایش خواهد داد.
