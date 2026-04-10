۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

حضرتی: در میدان دیپلماسی نیز از عزت و حق خود عقب نخواهیم نشست

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره مذاکره با اتفاق نظر ارکان نظام اتخاذ شده است، گفت: در میدان سیاست و دیپلماسی نیز از عزت و حق خود عقب نخواهیم نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این چهل روز، ایران با خون شهیدان، دولتی که با شجاعت، پای کار مردم بود، سلحشوری نیروهای مسلح و پایداری ایرانیان از هر قوم، هر سلیقه و هر گرایش سیاسی، در داخل و خارج از کشور، اراده خود را بر دشمن تحمیل کرد.

امروز اگر سخن از مذاکره است، این تصمیمی است که با تأیید رهبری عالی‌قدر و اتفاق‌نظر در ارکان اصلی نظام با دست برتر و از موضع قدرت اتخاذ شده است و جایگاه ملتی که ایستاد، مقاومت کرد و پیروز ماند را نمایان می‌کند.

این، صدای یک ایرانِ متحد، سرافراز و استوار است که همان‌گونه که در میدان جنگ عقب ننشست، در میدان سیاست و دیپلماسی نیز از عزت و حق خود عقب نخواهد نشست.»

زهرا علیدادی

    • IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      لابد مثل برجام!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها