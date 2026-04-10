به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: در این مدت ۷۶۹ هزار و ۳۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۱۷ هزار و ۵۸۷ مورد بازرسی از اماکن عمومی توسط بازرسان سلامت محیط انجام شده است.

او افزود: در همین بازه بیش از ۹۱۳ هزار مورد سنجش پرتابل از سطح و مواد غذایی و ۶۵۳ هزار کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده که نشان‌دهنده گستردگی عملیات نظارتی نوروز امسال است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۷۴۹ هزار و ۳۷۱ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی کشف و از چرخه مصرف خارج شد. در کنار آن، ۴۸ هزار و ۷۵۰ نمونه آب آشامیدنی و ۸ هزار و ۲۴۱ نمونه مواد غذایی برای انجام آزمایش‌های تکمیلی برداشت شده است.

فرهادی درباره کنترل بیماری‌ها گفت: در این دوره ۱۵۷ طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا شناسایی و بررسی شد که این اقدامات در پیشگیری از گسترش بیماری‌ها بسیار مؤثر بوده است.

وی همچنین افزود: ۷۰۳ اقدام ویژه در حوادث شیمیایی انجام شده و هیچ موردی از عملیات ویژه در حوادث پرتویی گزارش نشده است.

به گفته رییس مرکز سلامت محیط و کار، نتیجه این نظارت‌ها منجر به معرفی ۹ هزار و ۲۹۵ مرکز متخلف به مراجع قضایی و پلمب یا تعطیلی ۱٬۴۵۵ واحد شده است. علاوه بر این، ۶۸ هزار و ۱۳۰ بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات نیز انجام گرفته است.

فرهادی تاکید کرد: استمرار نظارت‌های بهداشتی به‌ویژه در ایام پرتردد و سفرهای نوروزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات بهداشتی و ارتقای سلامت جامعه دارد.