۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

تنفس هوای گرمسار زیر ذره‌بین؛ نخستین ایستگاه سنجش آلودگی راه‌اندازی شد

گرمسار- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از تحویل رسمی ایستگاه ثابت سنجش کیفیت هوا در شهر گرمسار خبر داد و گفت: این سامانه با هدف کمک به کاهش آلودگی هوا راه‌اندازی شده است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به‌کار ایستگاه سنجش هوای گرمسار خبر داد و بیان داشت: ایستگاه جدید و ثابت سنجش کیفیت هوا در شهر گرمسار به‌طور رسمی تحویل و وارد مرحله بهره‌برداری شد.

وی ادامه داد: این ایستگاه با هدف پایش دقیق آلاینده‌های هوا، ارتقای شبکه سنجش کیفیت هوا در استان و فراهم سازی داده‌های معتبر برای مدیریت و کاهش آلودگی ایجاد شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های پایش اظهار کرد: راه‌اندازی ایستگاه جدید گرمسار دقت شبکه پایش استان را افزایش داده است.

یوسف پور با تاکید بر اجرای برنامه ریزی های علمی برای کاهش آلودگی، اظهار داشت: این اقدام ارتقای سلامت شهروندان کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: این ایستگاه در یکی از نقاط مناسب شهری نصب و بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور کالیبراسیون و تحویل شده است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان اضافه کرد: با بهره‌برداری از این سامانه، امکان تحلیل روندهای بلندمدت آلودگی، شناسایی منابع آلاینده و تصمیم‌گیری مؤثرتر برای مدیریت کیفیت هوا در گرمسار فراهم می‌شود.

    پربازدیدها

