سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز بهکار ایستگاه سنجش هوای گرمسار خبر داد و بیان داشت: ایستگاه جدید و ثابت سنجش کیفیت هوا در شهر گرمسار بهطور رسمی تحویل و وارد مرحله بهرهبرداری شد.
وی ادامه داد: این ایستگاه با هدف پایش دقیق آلایندههای هوا، ارتقای شبکه سنجش کیفیت هوا در استان و فراهم سازی دادههای معتبر برای مدیریت و کاهش آلودگی ایجاد شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای پایش اظهار کرد: راهاندازی ایستگاه جدید گرمسار دقت شبکه پایش استان را افزایش داده است.
یوسف پور با تاکید بر اجرای برنامه ریزی های علمی برای کاهش آلودگی، اظهار داشت: این اقدام ارتقای سلامت شهروندان کمک میکند.
وی اضافه کرد: این ایستگاه در یکی از نقاط مناسب شهری نصب و بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور کالیبراسیون و تحویل شده است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان اضافه کرد: با بهرهبرداری از این سامانه، امکان تحلیل روندهای بلندمدت آلودگی، شناسایی منابع آلاینده و تصمیمگیری مؤثرتر برای مدیریت کیفیت هوا در گرمسار فراهم میشود.
