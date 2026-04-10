پیام تسلیت آیت الله حسینی بوشهری در پی شهادت دکتر سید کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در پی شهادت دکتر سید کمال خرازی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»
شهادت دیپلمات پیشکسوت، متخلق و اندیشمند دکتر سیدکمال خرازی و همسر مکرم ایشان (رحمة الله علیهما) را به ملت شریف ایران و خاندان محترم ایشان به ویژه حضرت آیت الله خرازی (دامت برکاته) تبریک و تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن بزرگواران، علو درجات را مسئلت دارم.
ایشان سالها در عرصههای مختلف تبلیغی، سیاسی و راهبردی نظام و در آخرین سنگر؛ ریاست شورای راهبردی روابط خارجی با خردمندی و تعهدی انقلابی، با توجه به سالها تجربه در اداره وزارت خارجه، به راهبری در مسائل کلان سیاست خارجی پرداختند و از جمله شخصیتهای امین و خوش سابقه در نظام اسلامی محسوب میشدند. خداوند به بازماندگان ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید.
سیدهاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
