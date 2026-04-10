پیام تسلیت آیت الله حسینی بوشهری در پی شهادت دکتر سید کمال خرازی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»

شهادت دیپلمات پیشکسوت، متخلق و اندیشمند دکتر سیدکمال خرازی و همسر مکرم ایشان (رحمة الله علیهما) را به ملت شریف ایران و خاندان محترم ایشان به ویژه حضرت آیت الله خرازی (دامت برکاته) تبریک و تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن بزرگواران، علو درجات را مسئلت دارم.

ایشان سال‌ها در عرصه‌های مختلف تبلیغی، سیاسی و راهبردی نظام و در آخرین سنگر؛ ریاست شورای راهبردی روابط خارجی با خردمندی و تعهدی انقلابی، با توجه به سال‌ها تجربه در اداره وزارت خارجه، به راهبری در مسائل کلان سیاست خارجی پرداختند و از جمله شخصیت‌های امین و خوش سابقه در نظام اسلامی محسوب می‌شدند. خداوند به بازماندگان ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید.



سیدهاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم