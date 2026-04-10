استاندار خوزستان: پیروزی نهایی از آن ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه امروز جمعه در اجتماع دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت اربعین شهدای جنگ تحمیلی اظهار کرد: فرایند انتخاب رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حمدالله به بهترین شکل ممکن به رغم خواست دشمن که قصد مداخله داشت، انجام شد.

وی با یادآوری جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران اظهار کرد: دشمن ملعون و جنایتکار گمان می‌کرد ظرف ساعاتی خرمشهر و ظرف سه روز خوزستان و ظرف چند روز ایران اسلامی را به تصرف درآورد، اما عاقبت کار او چه شد؟

استاندار خوزستان با تحلیل رفتار دشمنان تصریح کرد: دشمن زبون است چون اهل قتل است نه نبرد. رژیم غاصب صهیونیستی خیال خام سیطره از نیل تا فرات را در سر می‌پروراند اما این هرگز محقق نخواهد شد. آن‌ها مراکز علمی، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات غیرنظامی را هدف می‌گیرند که نشانه زبونی و ضعف آن‌هاست.

موالی‌زاده با تأکید بر اهمیت وحدت ملی خاطرنشان کرد: به فضل خداوند متعال انسجام بسیار خوبی در کشور ایجاد شده است. رئیس‌جمهور محترم در صحنه هستند، دولت با همه وجود پای کار است، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح همه با هم در کنار یکدیگرند. در خوزستان عشایر مختلف از بختیاری، عرب، ترک قشقایی و بهبهانی و … همه در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی، نقش دانشگاه‌ها را در شرایط فعلی بسیار مهم دانست و افزود: دانشگاهیان می‌توانند با حضور در صدا و سیما، تشکیل میزگرد و کرسی‌های دانشگاهی، تحلیل‌های خود را ارائه دهند. دانشگاه ما همواره در صحنه بوده و اکنون نیز پای کار است.

استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: ما به پیروزی نهایی به فضل خداوند متعال دست پیدا خواهیم کرد. ملت بزرگ ایران نشان داده که در صحنه نظامی حضور پیدا می‌کند و می‌تواند در برابر دشمن بایستد. این پشتوانه تاریخی و تمدنی برای ملت ایران شخصیت ملی ساخته که توانسته در مقابل دشمن اینگونه مقاومت کند.