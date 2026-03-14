موالی زاده: پشتوانه نیروهای مسلح حضور مردم در میدان و خیابان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه شنبه در اجتماع باشکوه مردم آغاجاری در بیعت با رهبری جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ایران انقلابی و ولایتمدارند و در راه دفاع از میهن و حریم ولایت و آرمانها و ارزشها سر از پا نمیشناسند و اگر امروز بگوییم که بهترین مردم روی این کره خاکی هستند سخنی به گزاف نگفتهایم.
استاندار خوزستان در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی حضور مردم در صحنه بیان کرد: پشتوانه نیروهای نظامی ما در مرزها و در میادین نظامی، شما مردم هستید و هر قدر حضور شما در میدان شهری و در خیابان و در گذرگاه بیشتر باشد و استمرار بیشتری داشته باشد که انشاءالله همینگونه خواهد بود، نیروهای ما در جبهههای نظامی دلگرمتر خواهند بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن اظهارات تجزیهطلبانه دشمنان تصریح کرد: ما شنیدیم که ترامپ این عنصر ملعون و خبیث در کنار نتانیاهو این عنصر ضدبشری و جنایتکار سخن از تجزیه ایران میگویند اما این آرزو را آنها به گور خواهند برد و به فضل خداوند متعال همانگونه که در دوران دفاع مقدس دلاورمردان و شیرزنان این سرزمین ایستادند و از تمامیت ارضی این کشور دفاع کردند، امروز هم همین قاعده وجود دارد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه امروز بر هر ایرانی واجب و فرض است که در مقابل این عناصر خبیث بایستد، گفت: آنها الان یک چنین نقشهای را در سر میپرورانند اما بسیار جالب است که خود آمریکا با چند ایالت شروع کردند و بعد ایالتهای خودشان را افزایش دادند و در اروپا نیز اتحادیه اروپا تشکیل میشود و مرزها برداشته میشود، پس چگونه است که برای خود توسعه را میپسندید اما برای ما تجزیه را تجویز میکنید؟
موالیزاده با تأکید بر اینکه ملت ایران زیر بار ذلت نخواهد رفت اظهار کرد: ما با شعار «هیهات منا الذله» تا آخرین قطره خون خود در مقابل شما خواهیم ایستاد و زیر بار ذلتی که شما انتظار آن را دارید نخواهیم رفت و به فضل خداوند متعال ما پیروز این میدان خواهیم بود، زیرا رهبری شجاع، حکیم و فرزانه داریم و نیروهای مسلح جانبرکف هستند.
وی با اشاره به شهادت رهبر فقید انقلاب و انتخاب رهبر جدید بیان کرد: ما در شرایط خاصی هستیم که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) عروج کردند و همه ما غمگسار و عزادار هستیم اما تقدیر الهی این بود که پس از خروج آسمانی ایشان، شاهد یک انتخاب بسیار قابل توجه و ممتاز از جانب خبرگان رهبری باشیم.
استاندار خوزستان ادامه داد: در اینجا لازم میدانم از انتخاب شایسته و دقیقی که خبرگان امت انجام دادند و حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی برگزیدند، تشکر کنم؛ رهبری که از دوران نوجوانی با مفهوم مقاومت در جبهههای نبرد حق علیه باطل آشنا شد و در محضر پدر بزرگوار شهید خویش دانش سیاسی و مدیریتی را آموخت.
موالیزاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت استوار است، بیان کرد: مشروعیت و روال قانونی این انتخاب به بهترین شکل ممکن توسط خبرگان رهبری انجام شد و مُرّ قانون پیاده شد اما از آنجا که نظام ما یک نظام اسلامی است، بعد دوم کار به دست خود مردم سپرده شده است و این بیعت شرعی با همین حضور شما مردم عزیز در صحنه خودش را نشان میدهد.
وی در پایان با اشاره به وضعیت جنگی و مقاومت نیروهای مسلح گفت: در حالی که ما بر سر میز مذاکره نشسته بودیم، دشمن به میز مذاکره حمله کرد، اما دشمن در مقابل ما یک جبهه گشود و آن جبهه نظامی بود اما ما در مقابل دشمن دو جبهه گشودیم؛ یکی جبهه نظامی و دیگری جبهه مردمی و میبینیم که موشکهای ساخته دست فرزندان قهرمان این سرزمین، گنبد به ظاهر آهنین اما پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی را در هم میشکنند و اقتدار نظام را در صحنه جهانی نشان میدهند.
