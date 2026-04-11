۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۱

سارق شمش‌های طلا در خوانسار دستگیر شد

خوانسار - فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار از دستگیری سارق که با سوءاستفاده از اعتماد یک زوج ، ۳۰ میلیارد ریال شمش طلا را سرقت کرده بود، خبر داد.

سرهنگ رضا هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یک زوج که به دلیل ناامنی‌های هفته‌های اخیر در تهران به شهرستان خوانسار نقل مکان کرده بودند، موضوع سرقت از منزل آن‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: شاکیان پرونده در اظهارات خود بیان کردند که پس از اجاره منزلی در خوانسار، فردی را برای نظافت و چیدمان وسایل به خانه دعوت کرده‌اند؛ اما پس از پایان کار نظافتچی و خروج او از منزل، متوجه شدند سه عدد شمش طلا به ارزش ۳۰ میلیارد ریال سرقت شده است.

فرمانده انتظامی خوانسار با اشاره به حساسیت موضوع، گفت: بلافاصله کارآگاهان زبده پلیس آگاهی وارد عمل شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم پس از ارتکاب جرم، از شهرستان متواری شده است.

سرهنگ هدایتی ادامه داد: با تلاش‌های بی وقفه پلیس طی یک هفته عملیات تعقیب و گریز، مخفیگاه متهم شناسایی و وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: پلیس بارها نسبت به ورود افراد ناشناس به منازل هشدار داده است. از شهروندان تقاضا داریم هنگام استفاده از خدمات نظافتی یا خدماتی،و از سپردن کار به افراد نا آشنا و غیرمطمئن جداً خودداری کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها