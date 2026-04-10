به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که بحث امنیت ملی و حفظ تمامیت سرزمینی کشور عزیزمان ایران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای عمومی در جامعه اسلامی تبدیل شده، پویش «جانفدا» توانسته است توجه گستردهای را به خود جلب کند. این پویش که با هدف ثبتنام داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راهاندازی شده، از مرز ۲۰ میلیون نامنویسی عبور کرده و شمار مشارکتکنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.
پویش «جانفدا» از طریق وبسایتی به نشانی Janfadaa.ir در دسترس قرار گرفته و افراد علاقهمند میتوانند با ثبت اطلاعات خود، آمادگیشان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند. راهاندازی این پویش در پی افزایش گفتوگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف بازتاب یافته است.
آغاز یک پویش مردمی
این پویش پس از آن شکل گرفت که در فضای عمومی و رسانهای، مطالبات و درخواستهایی از سوی اقشار مختلف جامعه برای ایجاد بستری جهت اعلام آمادگی داوطلبانه در دفاع از کشور مطرح شد و هدف اصلی از ایجاد چنین بستری، فراهم کردن امکان مشارکت نمادین و ثبت اراده جمعی برای حمایت از امنیت و تمامیت سرزمینی کشور است.
با راهاندازی این وبسایت، کاربران از نقاط مختلف ایران توانستند با چند مرحله ساده در آن ثبتنام کنند. فرآیند ثبتنام شامل وارد کردن برخی اطلاعات اولیه و تأیید تمایل به مشارکت در این حرکت جمعی است. این اقدام بیشتر جنبه اعلام آمادگی و همبستگی ملی دارد و هدف آن نشان دادن میزان همراهی مردم با موضوع دفاع از کشور است.
رشد سریع مشارکت
یکی از نکات قابل توجه درباره این پویش، سرعت بالای رشد تعداد ثبتنامکنندگان است. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که تنها در مدت کوتاهی پس از آغاز کارزار، میلیونها نفر در آن ثبتنام کردند. این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت تا جایی که شمار شرکتکنندگان از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرد.
طبق آمار سایت جان فدا، عدد ثبتنامکنندگان بهصورت لحظهای در حال افزایش است و کاربران جدیدی همچنان به آن میپیوندند. همین موضوع باعث شده است که این پویش به یکی از بزرگترین کمپینهای اینترنتی مرتبط با موضوع مشارکت ملی در ایران تبدیل شود.
گسترش سریع چنین پویشهایی تا حد زیادی به دلیل فراگیری خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی داخلی و دسترسی مردم به اینترنت ملی است. در سالهای اخیر، بسیاری از کمپینهای اجتماعی، فرهنگی و حتی خیریه توانستهاند از طریق همین بسترها مخاطبان گستردهای جذب کنند. رسانههای سراسری و شبکههای اجتماعی داخلی سهم قابل توجهی در شناخته شدن این کارزار داشتهاند. کاربران با بازنشر لینک ثبتنام و توضیح درباره هدف پویش، دیگران را به مشارکت در آن دعوت کردهاند. همین انتشار گسترده باعث شده است که طی مدت کوتاهی افراد زیادی از وجود چنین پویشی مطلع شوند.
با اینحال، آنچه مشارکت را در این پویش، بسیار چشمگیر کرده و آن را به بزرگترین و وسیع ترین پویش ملی ایرانیان تبدیل کرده، حس میهن دوستی و دفاع از خاک پاک وطن است.
در بسیاری از موارد، کاربران در کنار معرفی این پویش، درباره اهمیت همبستگی ملی در شرایط حساس منطقهای نیز اظهار نظر کردهاند. برخی نیز این حرکت را فرصتی برای بیان حمایت نمادین از کشور و تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت ملی دانستهاند.
مشارکت اقشار مختلف
طیف متنوعی از مردم در این پویش ملی شرکت کردهاند. کاربران از شهرهای مختلف و گروههای سنی متفاوت در آن ثبتنام کردهاند که این موضوع نشاندهنده گستردگی مخاطبان آن است.
در میان ثبتنامکنندگان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، معلمان، فعالان فرهنگی و بسیاری از شهروندان عادی حضور دارند. برخی از آنها در شبکههای اجتماعی نیز درباره دلیل مشارکت خود توضیح دادهاند و گفتهاند که هدفشان از ثبتنام، اعلام همبستگی با دیگر هموطنان و حمایت از امنیت کشور است.
از نگاه جامعهشناسان، چنین حرکتهایی میتواند نشاندهنده نوعی واکنش جمعی نسبت به موضوعات مرتبط با امنیت و هویت ملی باشد. در بسیاری از کشورها نیز در شرایط خاص، حرکتهای مشابهی در قالب کمپینهای اجتماعی یا ثبتنامهای داوطلبانه شکل میگیرد.
نظر شما