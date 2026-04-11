به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته عملیات خط‌کشی راه‌ها با بهره‌گیری از سه گروه تخصصی در سطح محورهای استان اجرا شد و مجموع طول اجرای این طرح به بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر رسید.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ کیلومتر از این میزان در طرح نوروزی و بین ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین انجام شده، ادامه داد: خط‌کشی راه‌ها، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد دارد و اجرای بیش از ۲ هزار کیلومتر خط‌کشی جدید نیز برای امسال هدف‌گذاری شده است از این رو این عملیات با چهار گروه اجرایی به‌زودی آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار تابلو و علائم هشداردهنده، انتظامی و اطلاعاتی در سطح راه‌های استان نصب یا تعمیر شده و همچنین ۵.۸ کیلومتر حفاظ بتنی، یک‌هزار و ۹۰۰ مورد تعمیر و نصب گاردریل و چهار هزار و ۹۰۴ کیلومتر آزادسازی حریم انجام شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ۳۱.۳ کیلومتر سیستم روشنایی طولی، ۱۵ مورد سیستم روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها و پیچ‌های تند و ۷۷۲ مورد تعمیر و راه‌اندازی چراغ‌های چشمک‌زن نیز در محورهای استان اجرا شده است.