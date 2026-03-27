آخرین وضعیت محورهای استان ایلام؛ از رانش زمین تا بارش برف

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی از محورهای مواصلاتی استان، در محور ایلام–مهران و در محدوده دوراهی چماب رانش زمین رخ داده است.

وی افزود: به دلیل خطرات ثانویه ناشی از این رانش، یک لاین مسیر به طور کامل مسدود شده و تا زمان ایمن‌سازی کامل و اعلام بازگشایی، رانندگان از تردد در این محور خودداری کنند.

رئیس پلیس‌راه استان ایلام همچنین با اشاره به شرایط جوی در برخی دیگر از محورهای استان گفت: در محور قلندر بارش شدید برف همچنان ادامه دارد و لغزندگی سطح جاده و کاهش دید افقی در این مسیر گزارش شده است.

مظفری تأکید کرد: تردد در این محور تنها با استفاده از زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی و رعایت فاصله طولی مناسب امکان‌پذیر است.

وی از شهروندان و رانندگان خواست به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، از استفاده از مسیرهای مسدود و حادثه‌خیز خودداری کرده و از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها پرهیز کنند.

رئیس پلیس‌راه استان ایلام همچنین رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سبقت غیرمجاز و توجه به هشدارها و علائم نیروهای پلیس‌راه و راهداری را ضروری دانست و توصیه کرد رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس‌راه استعلام کنند.