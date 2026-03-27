  1. استانها
  2. ایلام
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

آخرین وضعیت محورهای استان ایلام؛ از رانش زمین تا بارش برف

آخرین وضعیت محورهای استان ایلام؛ از رانش زمین تا بارش برف

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام آخرین وضعیت محورهای استان را تشریح کرد و گفت: رانش زمین و بارش برف در ۲ محور استان گزارش شده است.

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی از محورهای مواصلاتی استان، در محور ایلام–مهران و در محدوده دوراهی چماب رانش زمین رخ داده است.

وی افزود: به دلیل خطرات ثانویه ناشی از این رانش، یک لاین مسیر به طور کامل مسدود شده و تا زمان ایمن‌سازی کامل و اعلام بازگشایی، رانندگان از تردد در این محور خودداری کنند.

رئیس پلیس‌راه استان ایلام همچنین با اشاره به شرایط جوی در برخی دیگر از محورهای استان گفت: در محور قلندر بارش شدید برف همچنان ادامه دارد و لغزندگی سطح جاده و کاهش دید افقی در این مسیر گزارش شده است.

مظفری تأکید کرد: تردد در این محور تنها با استفاده از زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی و رعایت فاصله طولی مناسب امکان‌پذیر است.

وی از شهروندان و رانندگان خواست به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، از استفاده از مسیرهای مسدود و حادثه‌خیز خودداری کرده و از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها پرهیز کنند.

رئیس پلیس‌راه استان ایلام همچنین رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سبقت غیرمجاز و توجه به هشدارها و علائم نیروهای پلیس‌راه و راهداری را ضروری دانست و توصیه کرد رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس‌راه استعلام کنند.

کد مطلب 6784533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها