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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

استقرار گشت‌های پلیس در محورهای خوزستان همزمان با بارندگی‌ها

استقرار گشت‌های پلیس در محورهای خوزستان همزمان با بارندگی‌ها

اهواز – رئیس پلیس راه خوزستان از استقرار گشت‌های محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان هم‌زمان با آغاز بارندگی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از روز چهارشنبه پنجم فروردین‌ماه با توجه به پیش‌بینی بارندگی در بخش‌های مختلف به‌ویژه محورهای شمالی و شرقی استان شامل راه‌های مواصلاتی اندیمشک، دزفول، شوش، ایذه و مسجدسلیمان، گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس راه در مسیرهای شریانی و پرخطر مستقر شده‌اند. همچنین تیم‌های امدادی و کنترل ترافیک نیز در نقاط حساس حضور دارند.

وی ادامه داد: در روز پنجشنبه ۶ فروردین نیز با تداوم بارندگی و احتمال بروز روان‌آب‌ها، محورهای جنوب و جنوب‌شرقی استان از جمله مسیرهای بهبهان، رامهرمز، ماهشهر و هندیجان به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار خواهند گرفت و در صورت بروز شرایط خطرناک، محدودیت یا انسداد موقت برخی مسیرها اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان افزود: در روز جمعه هفتم فروردین نیز به‌دلیل ادامه ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق، گشت‌های کنترلی در محورهای اصلی از جمله اهواز – اندیمشک، ایذه – دهدز و سایر مسیرهای پرتردد فعال خواهند بود و وضعیت جاده‌ها به‌صورت مستمر از طریق مرکز کنترل ترافیک استان پایش و اطلاع‌رسانی می‌شود.

سرهنگ حسنوند با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای پلیس گفت: از مسافران نوروزی خواسته می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری در زمان بارندگی شدید خودداری کنند و در صورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، به تابلوهای راهنمایی و هشدارهای پلیس توجه داشته و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب پرهیز کنند.

وی در پایان اظهار کرد: هماهنگی لازم با اداره‌کل راهداری و دستگاه‌های امدادی برای پایش مستمر وضعیت جاده‌ها، پاکسازی آبروها و مدیریت آب‌گرفتگی‌های احتمالی صورت گرفته و نیروهای پلیس راه با همکاری عوامل راهداری نسبت به نصب علائم هشداردهنده در نقاط حادثه‌خیز اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 6782992

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