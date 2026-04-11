کسب سهمیه المپیک جوانان توسط نابغه پینگ پنگ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز ITTF به صورت رسمی از قطعی شدن حضور بنیامین فرجی ملی پوش تنیس روی میز کشورمان در رقابت های المپیک جوانان ٢٠٢٦ خبر داد.

فرجی پس از کسب مدال برنز بازی های آسیایی جوانان بحرین در سال ٢٠٢٥ و قرار گرفتن در بین ۱۰ بازیکن برتر رتبه بندی برترین راکت بدستان دنیا در رده سنی زیر ١٩ سال مجوز حضور در المپیک ٢٠٢٦ جوانان را کسب کرد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۵ آبان ماه سال جاری به میزبانی سنگال و در سه شهر داکار، پیام نیادیو و سالی این کشور برگزار می‌شود.