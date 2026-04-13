به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری میشود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود میروند.
نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در این رقابتها از یازدهم تا ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور ۳۰ بازیکن در شهرستان نور زیر نظر مربیان (به ترتیب حروف الفبا) علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدیراد و غلامرضا مومنیمقدم برگزار میشود و روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی فهرست بازیکنان دعوتی را به قرار زیر اعلام کرد:
پاسور: عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، ایلشن داودیپور و اردلان سیدعباسیقطر پاسور: امیرمحمد گلزاده، امین اسماعیلنژاد، پویا آریاخواه، محسن دلاوری و علی ممبینی
دریافت کننده قدرتی: احسان دانش دوست، علیرضا عبدالحمیدی، متین حسینی، امیررضا آفتاب آذری، آرین محمودینژاد، مرتضی نریمانی، سیدحسین زمانی، رئوف خوشحال و مبین نصری
مدافع میانی: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، طاها بهبودنیا، امیررضا سرلک و مهدی جلوهلیبروها: محمدرضا حضرت پور، کمیل خجسته، مرتضی طباطبایی و حسین حاجیکلاته
در فهرست اولیه سرمربی تیم ملی والیبال بازیکنان تیم فولاد سیرجان که در رقابتهای لیگ قهرمانان مردان آسیا شرکت میکنند و لژیونرها ایران در لیگهای خارجی حضور ندارند و به همین دلیل برای هماهنگی سازی تمرینات چهار بازیکن (آرین محمودینژاد، مرتضی نریمانی، سیدحسین زمانی، رئوف خوشحال) که در فهرست ۴۲ نفره اعلامی به فدراسیون جهانی قرار ندارد، به اردو اولیه آمادهسازی دعوت شدند.
این موضوع نگاه ویژه پیاتزا به جوانان را تایید میکند تا رابی چشمانداز ویژهای به جوانگرایی برای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس داشته باشد. طبق برنامهریزیهای انجام شده دومین مرحله اردوی آمادهسازی بازیکنان دعوت شده نیز از ۳۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد در ترکیه و سومین مرحله هم ۱۰ تا ۱۸ خرداد در برزیل برگزار خواهد شد.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، محمدامین شاکری به عنوان آنالیزور، مهدی ابارشی به عنوان پزشک، رحیمی به عنوان پزشک تغذیه، حسین کرد فیروزجانی به عنوان فیزیوتراپ، پیمان نعمتپور به عنوان بدنساز و سجاد نوری به عنوان ماساژور دیگر اعضای ایرانی کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل میدهند.
تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان با حضور کادر فنی ایرانی طبق برنامه و نظارت پیاتزا از تاریخ یازدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد و روبرتو پیاتزا، توماس توتولو و جیانی روسی به همراه دیگر لژیونرها پس از پایان رقابتهای باشگاهی و انجام هماهنگیهای لازم به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد. همچنین مقرر شده است که بازیکنان دعوتی تمرینات بدنسازی خود را براساس برنامه به صورت انفرادی از یکم اردیبهشت ماه آغاز کنند تا با آمادگی نسبی وارد اردو شوند.
