تمدید ۹۰ روزه ویزای نابغه المپیکی تنیس روی میز برای تمرین در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز ایران است که به منظور ارتقای سطح بازی خود، این روزها در کمپ بین المللی به میزبانی ژاپن تمرین می کند.

این پینگ پنگ باز ملی پوش از اوایل اسفند سال گذشته و پیش از جنگ رمضان طی سفر به ژاپن، وارد این کمپ بین المللی شد. طی این مدت فرجی به دلیل بسته بودن حریم هوایی و با وجود اتمام دوره تمرینی اش، از بازگشت به کشور بازماند و به ناچار تمریناتش را در همان ژاپن دنبال کرد.

تاثیر حضور در کمپ تمرینی ژاپن البته به حدی بود که با نظر فدراسیون تنیس روی میز و با توجه به المپیکی شدن این بازیکن، قرار بر ادامه این برنامه تمرینی برای او شد. بر این اساس ویزای او برای مدت ۹۰ روز دیگر تمدید شد تا همچنان بدون مشکل در ژاپن تمرین داشته باشد و در صورت مهیا شدن شرایط حضور در رویداد بین المللی، از همانجا راهی شود.

بنیامین فرجی به تازگی صاحب سهمیه المپیک جوانان شده است. این سهمیه به واسطه مدال برنز فرجی در بازی های آسیایی جوانان بحرین و قرار گرفتن او در میان ۵ بازیکن برتر رده سنی جوانان رنکینگ جهانی، به دست آمد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۵ آبان به میزبانی سنگال و در سه شهر داکار، پیام نیادیو و سالی این کشور برگزار خواهد شد.