سه مربی به کمک کریم باقری می آیند/ اوسمار تکلیف تمرین را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از امروز شنبه ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری می شود که کریم باقری قرار است سرخ ها را در غیاب اوسمار ویه‌را و دستیاران خارجی تمرین دهد.

در این تمرین که سه مربی از تیم های پایه نیز شرکت خواهند کرد تا باقری را کمک کنند طراحی اش به طور مستقیم زیرنظر اوسمار خواهد بود.

سرمربی برزیلی که قصد بازگشت به ایران را دارد اما به دلیل محدودیت های هوایی فعلا برایش امکان پذیر نیست، برنامه آماده‌سازی تیم را به باقری داده تا او بتواند روی مسائل فنی برنامه ریزی کند.

اوسمار ویه را در تلاش است تا در صورت امکان تا پایان هفته جاری به ایران بازگردد تا سرخ ها را تمرین دهد و آنها را آماده فشرده ترین تقویم ممکن برای برگزاری ادامه لیگ برتر کند.