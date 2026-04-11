  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

پرسپولیس از امروز استارت می‌زند؛

سه مربی به کمک کریم باقری می آیند/ اوسمار تکلیف تمرین را مشخص کرد

دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از امروز پیگیری می شود که اوسمار ویه‌را جزئیات آن را در اختیار دستیاران ایرانی اش قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از امروز شنبه ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری می شود که کریم باقری قرار است سرخ ها را در غیاب اوسمار ویه‌را و دستیاران خارجی تمرین دهد.

در این تمرین که سه مربی از تیم های پایه نیز شرکت خواهند کرد تا باقری را کمک کنند طراحی اش به طور مستقیم زیرنظر اوسمار خواهد بود.

سرمربی برزیلی که قصد بازگشت به ایران را دارد اما به دلیل محدودیت های هوایی فعلا برایش امکان پذیر نیست، برنامه آماده‌سازی تیم را به باقری داده تا او بتواند روی مسائل فنی برنامه ریزی کند.

اوسمار ویه را در تلاش است تا در صورت امکان تا پایان هفته جاری به ایران بازگردد تا سرخ ها را تمرین دهد و آنها را آماده فشرده ترین تقویم ممکن برای برگزاری ادامه لیگ برتر کند.

کد مطلب 6797766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها