۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

حدادی: چه کسی گفته استقلال باید قهرمان شود؟

حدادی: چه کسی گفته استقلال باید قهرمان شود؟

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ فردی به ما نگفته که با قهرمان اعلام کردن تیم فوتبال استقلال موافقت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری با مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ‌گونه صحبتی مبنی بر موافقت باشگاه‌ها با اعلام قهرمانی استقلال در این فصل با ما مطرح نشده و چنین موضوعی اساساً در جلسه عنوان نشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم بازگشت سروش رفیعی به ایران گفت: این موضوع را باید از خود او پیگیری کنید.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه و در خصوص وضعیت بازیکنان خارجی این تیم تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده بازیکنان خارجی به ایران بازگردند.

حدادی همچنین در واکنش به پرسشی درباره وضعیت افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، سکوت اختیار کرد و پاسخی در این خصوص ارائه نداد.

مهدی مرتضویان

