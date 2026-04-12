حدادی: چه کسی گفته استقلال باید قهرمان شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری با مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ‌گونه صحبتی مبنی بر موافقت باشگاه‌ها با اعلام قهرمانی استقلال در این فصل با ما مطرح نشده و چنین موضوعی اساساً در جلسه عنوان نشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم بازگشت سروش رفیعی به ایران گفت: این موضوع را باید از خود او پیگیری کنید.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه و در خصوص وضعیت بازیکنان خارجی این تیم تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده بازیکنان خارجی به ایران بازگردند.

حدادی همچنین در واکنش به پرسشی درباره وضعیت افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، سکوت اختیار کرد و پاسخی در این خصوص ارائه نداد.