بازسازی چمن ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به برنامه‌های باشگاه برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها در دوره جدید مدیریت، ترمیم زمین چمن مجموعه ورزشی شهید کاظمی، در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به صحبت‌ها و هماهنگی‌های قبلی، خریداری مواردی چون بذر و رزرو تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی در اواخر سال گذشته انجام شد که با کاهش هزینه‌های بازسازی همراه خواهد بود. همچنین با توجه به رویکرد مدیریت باشگاه برای فراهم آوردن بهترین امکانات ممکن جهت برنامه‌های آماده‌سازی تیم، یکی از متخصصان این حوزه که کارنامه مثبتی را در پروژه‌های مختلف از خود برجای گذاشته است به عنوان پیمانکار عهده‌دار مسوولیت شد و با استقرار کارگاه، فعالیت اجرایی از یکم اردیبهشت آغاز گردید که با سرعت پیش می‌رود.

نخستین اقدام در مجموعه شهید کاظمی، شناسایی مشکلات و عوارض ایجاد شده برای چمن بود. زمین در طول زمان به قارچ و آفات دچار شده بود و نمونه‌هایی نیز برای بررسی‌های تخصصی به آزمایشگاه ارسال شد.

همچنین از جمله اقدامات در حال انجام، اصلاح روش آبیاری و انتخاب سموم مناسب دفع آفات بوده است. زمین چمن پس از پایان عملیات بازسازی و پیش از حضور دوباره اعضای تیم، ضد عفونی خواهد شد و از آن پس، آن چه به طور جدی در دستور کار خواهد بود جلوگیری از ورود افراد متفرقه به زمین فوتبال است که باعث انتقال مجدد آلودگی‌ها به زمین خواهد شد. ضمن آن که در محل ورودی اعضای تیم به زمین نیز منطقه‌ای برای ضد عفونی کفش بازیکنان تعبیه خواهد شد تا آلودگی‌ها از زمین‌های دیگر منتقل نشوند.

ناهمواری‌، گودی و چاله شدن بخش‌هایی از زمین از دیگر مشکلات بود و اقدام برای ماسه پاشی به منظور هم‌سطح‌سازی در حال انجام است. برای این منظور ۴۰ تن ماسه برای مسطح شدن در نظر گرفته شده است و پس از این مرحله نیز ۱۰۰ تن ماسه به صورت یکدست در زمین پخش خواهد شد.

از اقدامات صورت گرفته، برداشت بخش‌هایی از چمن بود که آسیب زیادی در آن مشاهده می‌شد و خود را به شکل لکه‌های زرد چمن نشان می‌داد. در حال حاضر در این بخش‌ها بعد از جمع کردن چمن‌های قبلی، همسطح سازی و بذرپاشی صورت گرفته است. مرحله بعدی بذرپاشی نیز در نهایت در کل زمین و در پایان هفته جاری انجام خواهد شد. این بذر از نوع سردسیری خواهد بود تا در نهایت به یکدست شدن زمین بینجامد. مجموعه‌ای از بذرهای مختلف با ویژگی‌های متفاوت در مجموعه استفاده خواهد شد تا هم پاخور خوبی داشته باشند و هم سبزی چمن حفظ شود.

همچنین پیشنهاد داده شده است در بخشی از کنار زمین، قسمت ویژه‌ای با پوشش چمن مصنوعی ایجاد شود که به انجام پاره‌ای تمرینات خاص اختصاص یابد که در دست بررسی است. این اقدام به منظور نگهداری بهتر چمن طبیعی و کاهش فشار بر آن انجام خواهد شد.

ورزشگاه در نیمه دوم تیرماه منتظر سرخپوشان برآورد صورت گرفته این است که کلیه مراحل از سبز شدن بذر، رسیدن به عمق ریشه قابل قبول و عملیات مرتبط تا ۱۵ تیرماه به انجام برسد و زمین چمن در نیمه دوم آن ماه برای انجام تمرینات در شرایط استاندارد قرار بگیرد.

همچنین برای هوادهی به زمین و بهبود شرایط آن از جهت زهکشی، با تجهیزات تخصصی حفره‌هایی در سرتاسر زمین ایجاد شده است که با ماسه پاشی پر خواهد شد. این امر به تخلیه سریعتر آب و جذب آن کمک خواهد کرد تا مشکلی که در گذشته وجود داشت مرتفع گردد. البته برای این منظور بعضی اقدامات تخصصی دیگر چون ایجاد حفره‌های تخلیه در مناطق خاصی از زمین اجرا شده است که امکان انتقال به سطوح زیرین و تخلیه آن از زمین را فراهم می‌سازد.

ایجاد خزانه برای ترمیم سریعایجاد یک خزانه چمن در مجموعه شهید کاظمی هم در دستور کار قرار گرفته و زیر سازی آن انجام شد. از این خزانه برای جایگزینی سریع چمن در مواقعی که بخش‌هایی از زمین به دلیل فشار و جلسات متعدد تمرین یا شرایط جوی دچار آسیب می‌شود استفاده خواهد شد که به نگهداری بهتر و بالا نگه داشتن کیفیت چمن آن کمک خواهد کرد.

برنامه‌های توسعه سخت‌افزاری باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی در اختیار، به عنوان مهم‌ترین زیرساخت ورزش، در آینده و در دیگر ورزشگاه‌ها از جمله مرکز آکادمی فوتبال پرسپولیس که مرکز توسعه فوتبال جوانان بوده و بهرصورت مستقیم و غیر مستقیم از موارد تعیین کننده اخذ مجوز از کنفدراسیون است ادامه خواهد داشت و در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد شد.