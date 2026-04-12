وضعیت باورنکردنی ستاره جوان پرسپولیس پس از تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از شنبه آغاز شد که علاوه بر بازیکنان خارجی این تیم نفراتی نظیر سروش رفیعی و یعقوب براجعه و میلاد محمدی نیز حضور نداشتند.

از قرار معلوم محمدی و رفیعی در خارج از کشور به سر می‌برند و باید خود را تا عصر دوشنبه به کادر فنی معرفی کنند در غیر این صورت در اختیار باشگاه برای جریمه سنگین قرار خواهند گرفت.

در این بین غیبت براجعه باعث تعجب کادر فنی سرخپوشان شد. از قرار معلوم بازیکن تیم ملی جوانان در طول تعطیلات به کاشان و کرمان سفر کرده است و در چند بازی آماتور و محلی شرکت داشته است که در جریان این بازی ها دچار آسیب جدی از ناحیه پا شده تا حضورش حداقل تا یک ماه دیگر برای تمرین گروهی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

براجعه با وجودتوصیه کادر فنی مبنی بر مراقبت از خود و عدم شرکت در بازی های سطح محلات به فوتبال پرداخته است که چنین مصدومیتی گریبان او را گرفته است.

او در روزهایی آسیب دیده است که دنیل گرا دیگر مدافع هم پست او نیز به دلیل سفر به زادگاهش و مسدود بودن پروازها نمی تواند فعلا در تمرینات شرکت کند تا سرخ ها در بدترین وضعیت ممکن برای استفاده از دفاع راست قرار بگیرند.

براجعه قرار است به زودی دوره درمان خود را زیر نظر کادر پزشکی پرسپولیس آغاز کند تا شاید بتواند به این تیم برای فصل آینده کمک کند.