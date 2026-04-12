وضعیت نامطلوب بدنی بازیکنان پرسپولیس در شروع دور جدید تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از روز گذشته آغاز شد که بازیکنان این تیم زیر نظر کریم باقری پس از نزدیک به ۴۲ روز به اجرای تمرینات هوازی و سرعتی پرداختند.

سرخپوشان پایتخت در حالی زیر نظر دستیار ایرانی اوسمار ویه‌را تمرین کردند که شرایط جسمانی عده قابل توجهی از آنها به هیچ وجه باب میل کادر فنی نبوده است و باقری از وضعیت تعدادی از نفرات اصلا رضایت ندارد.

چاقی مفرط و ناآمادگی عضلات در اولین جلسه تمرینی نشان می دهد سرخ ها کار اساسی برای بازگشت به روزهای خوب خود در شروع دوباره احتمالی لیگ برتر فصل جاری دارند.

حال باید دید آیا آنها می توانند در صورت اجرایی شدن برنامه سازمان لیگ برای ادامه رقابت ها از هفته نخست اردیبهشت ماه به طور کامل آماده شوند یا سرخ ها در شرایطی نامطلوب باید به رقابت با تیم های داخلی بپردازند.

شایان ذکر است بازیکنان خارجی این تیم همچنین اوسمار ویه را سرمربی و دستیاران خارجی هنوز در تمرینات حضور ندارند و از وضعیت بازیکنان خارجی اطلاعی در دسترس نیست.