تردد در دانشگاه شریف ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف تردد دانشجویان تمامی مقاطع فارغ التحصیلان و اساتید به این دانشگاه همچنان تا روز دوشنبه ممنوع اعلام است.

کلیه فعالیت‌های اداری دانشگاه در روزهای شنبه یکشنبه و دوشنبه ۲۲ تا ۲۴ فروردین ماه نیز به صورت دورکاری همانند روزهای اول هفته قبل با هماهنگی مدیر مربوطه خواهد بود.

تردد و نحوه فعالیت فناوران و مسئولان واحدها و شرکت‌های فناور مستقر در دانشگاه نیز از طریق معاونت پژوهشی به آن‌ها اطلاع رسانی شده است.

به گزارش مهر، محدودیت‌های حضور در دانشگاه شریف پس از حمله دشمن به این دانشگاه اعمال شده است.