دمای هوا در خراسان جنوبی افزایش می یابد 

فاطمه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس الگوی نقشه های هواشناسی در نیمه غربی استان خراسان جنوبی گاهی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از فردا شب تا سه شنبه علاوه بر وزش تندباد افزایش متناوب ابر و بارش پراکنده برای خراسان جنوبی دور از انتظار نیست.

زارعی افزود: از امروز شنبه تا صبح دوشنبه روند دمای هوا افزایشی خواهد بود.

وی اظهار کرد: سردترین نقطه خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با دو درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی دهسلم و سربیشه با ۳۰ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: دمای هوا در بیرجند در سردترین ساعات ۶ درجه و در گرمترین ساعات ۲۳ درجه است.