فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه های هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده روند افزایش نسبی هوا در خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت و بیشینه دمای ۴۰ درجه و بالاتر از آن در اغلب نقاط استان برای روز دوشنبه قابل انتظار است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تأکید کرد: با توجه به گرمتر شدن هوا استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی به همه هم استانی ها توصیه می شود.

زارعی تصریح کرد: همچنین با تقویت گرادیان فشار منطقه و تشدید بادهای ۱۲۰ روزه تا اواسطه هفته وزش باد شدید و گرد و خاک در نیمه شرقی استان قابل پیش بینی است که در مناطق مستعد در برخی از ساعات موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مدت وقوع گرد و خاک و بروز خسارت به ویژه در مرز شرقی دور از انتظار نیست.

زارعی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سه قلعه، خضری، دشت بیاض و بیرجند با حدأقل دمای ۲۳ درجه خنک ترین نقطه خراسان جنوبی و بندان، دهسلم و ایستگاه فرودگاهی طبس با ۴۷ درجه گرمترین نقطه استان بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: دمای هوای بیرجند در گرمترین ساعات نیز ۳۹ درجه بوده است.