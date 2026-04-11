شبکه آبرسانی قم در ایام جنگ تحمیلی سوم پایدار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با اشاره به شرایط حساس کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: از نخستین روزهای آغازین تهاجم ائتلاف صهیونستی - آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب استان قم با حضور مستمر در صحنه، ضمن پایش مداوم کیفیت و کمیت آب در شبکه توزیع، همه توان خود را برای حفظ پایداری خدمات آبرسانی به کار گرفتند.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه مردمی در شهر قم افزود: با توجه به حضور گسترده مردم در این تجمعات و برپایی موکب‌ها در نقاط مختلف شهر، تانکرهای آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان به صورت مستمر آب مورد نیاز این موکب‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین با اشاره به آسیب به برخی از منازل مسکونی در طول جنگ، گفت: اکیپ‌های امدادی آبفا بلافاصله در محل‌های آسیب‌دیده حضور یافته و با قطع سریع انشعابات آسیب‌دیده برای جلوگیری از هدررفت آب و کاهش خسارات احتمالی، اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی در آن مناطق را انجام دادند.

نظرزاده در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت در این شرایط خاطرنشان کرد: پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب استان نیز در این ایام طبق برنامه در حال اجرا بوده و همکاران ما در بخش‌های مختلف شرکت از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی، ضمن تلاش مضاعف برای تطبیق با شرایط موجود، برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی شرکت را مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیگیری کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به حضور اجتماعی و فرهنگی این مجموعه در کنار مردم بیان کرد: همزمان در این ایام، مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز همگام با مردم مؤمن و همیشه در صحنه قم، موکبی با برنامه‌های فرهنگی در محل تجمعات مردمی برپا کرده تا در کنار خدمت‌رسانی زیرساختی، در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز سهمی داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم قم در صحنه و حمایت از رزمندگان اسلام در خط مقدم نبرد با دشمنان خاطرنشان کرد: مجموعه آبفای استان قم با تجدید عهد و پیمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، خدمت به مردم را وظیفه خود می‌داند و در هر شرایطی برای تأمین پایدار آب شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.