به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسدی، معاون قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، با اشاره به نقش مردم در وادار کردن آمریکا به مذاکره، گفت: ما در جبهه وظیفه خود را در حد بضاعتمان انجام دادیم، اما آنچه توانست آمریکا را پای میز مذاکره بنشاند و غده سرطانی را به عقب براند، حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها بود. دست برتر از آنِ جمهوری اسلامی ایران بود، اما آنها به دلیل نپذیرفتن خدا و دین، این حقیقت را درک نمی‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عمق راهبردی نظام، افزود: به لطف خدا، انقلاب چنان ریشه‌دار شده که اگر فرماندهان ما را تا ۱۰ رده هم بزنند، رده یازدهمی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. امام شهید ما ۳۷ سال پیش تأکید کردند که حداقل پنج رده جایگزین باید داشته باشید؛ دشمن بدبخت گمان می‌کند با زدن نفر اول و دوم، کار تمام می‌شود، اما هر جا زدند، هیچ خللی در میدان وارد نشد.

سردار اسدی در ادامه با تمجید از روحیه مقاومت مردم، اظهار داشت: درخواست همه مردم در تشییع پیکر سرلشکر شهید خادمی، انتقام بود و این انتقام باید گرفته شود. تنگه هرمز حق مسلم ماست.

معاون قرارگاه خاتم‌الانبیا همچنین درباره ونزوئلا گفت: قضیه ونزوئلا پوست خربزه‌ای بود که زیر پای آمریکایی‌ها رفت؛ آنها فکر نمی‌کردند این‌طور در ایران به تله بیفتند.

در حال تکمیل...