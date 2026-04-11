کوچکی نژاد: نقش بنیاد مسکن در توسعه روستایی گیلان انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد صبح شنبه در نخستین روز از سالروز تاسیس بنیاد مسکن در دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن گیلان با تبریک آغاز دهه گرامیداشت افتتاح حساب ۱۰۰ و سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در فروردین ۱۳۵۸ اظهار کرد:یکی از اقدامات نجاتبخش و راهبردی نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس این نهاد بوده است.
وی افزود: خدمات بنیاد مسکن بهویژه در حوزه عمران و آبادانی روستاها انکارناپذیر است و اجرای طرحهای هادی، مقاومسازی مسکنهای روستایی و احداث واحدهای مسکونی برای اقشار کمدرآمد، نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها داشته است.
حمایت از بنیاد مسکن، اولویت نمایندگان گیلان در مجلس
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از برنامههای بنیاد مسکن و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش، یکی از اولویتهای نمایندگان استان در مجلس خواهد بود تا شاهد پیشرفتهای روزافزون و پایدار در روستاها و مناطق محروم استان گیلان باشیم.
کوچکینژاد با اشاره به ظرفیتهای بالقوه استان گیلان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و بهموقع طرحهای عمرانی و حمایتی بنیاد مسکن میتواند به رونق اقتصادی و اجتماعی روستاها کمک شایانی کند و ما نیز در کنار این نهاد انقلابی، تمام توان خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهیم بست.
وی افزود: خدمات بنیاد مسکن نقش مستقیم در آرامش خانوارها، توسعه روستاها و افزایش تابآوری سکونتگاهها دارد؛ بنابراین حمایت از برنامههای این نهاد یک ضرورت راهبردی برای پیشرفت استان است.
حمایت نمایندگان، نقش مهمی در جذب اعتبارات دارد
در ادامه نشست، حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان، ضمن قدردانی از حمایتهای همهجانبه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، گزارشی جامع از عملکرد بنیاد مسکن در بخشهای مختلف ارائه داد.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تأکید کرد: حمایت مؤثر نمایندگان استان، نقش مهمی در رفع موانع، جذب اعتبارات و تسریع پروژههای مسکن و عمران روستایی دارد و بنیاد مسکن استان با تمام توان برای تحقق اهداف ملی و استانی در حوزه مسکن فعالیت میکند.
دیدار چهرهبهچهره نماینده با کارکنان بنیاد مسکن
در پایان این برنامه، حبار کوچکینژاد به همراه تعدادی از همراهان خود با جمعی از کارکنان و کارشناسان بنیاد مسکن دیدار کرد. در این ملاقاتها، کارکنان نکات تخصصی خود را مطرح کردند و نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت تقویت زیرساختها، افزایش اعتبارات و پشتیبانی از فعالیتهای بنیاد مسکن تأکید کرد.
