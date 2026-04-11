وزیر علوم با خانواده شهیدان لاریجانی، خطیب و امیر موسوی دیدار کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، حجت‌ الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت چهاردهم، شهید امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها دکتر حسین سیمایی ضمن ذکر خاطراتی از دوستی و همکاری مشترک با این شهدای گرانقدر، با ابراز تأسف و تأثر عمیق از این ضایعه، شهادتشان را به خانواده عزادار و سایر بازماندگان تسلیت و تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال برای این شهدا رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.