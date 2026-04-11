۹۷ دانشجوی دانشگاه آزاد در جنگ تحمیلی سوم شهید شدند؛ اعلام تفکیکی آمار

فرزاد جهان بین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، جدیدترین آمار شهدای دانشجو در جنگ تحمیلی سوم را اعلام کرد و گفت: در جنگ تحمیلی امریکایی صهیونیستی علیه ایران، براساس آخرین آمار متاسفانه ۹۷ دانشجوی دانشگاه آزاد در ۲۳ استان و شهر به شهادت رسیده اند.

وی افزود: بر همین اساس ۵ دانشجو در تبریز، ۳ دانشجو در ارومیه، یک دانشجو در اردبیل، ۳ دانشجو در اصفهان، ۲ دانشجو در کرج، یک دانشجودر بندر بوشهر به شهادت رسیده اند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با اعلام اینکه بیشترین شهدای دانشجوی این دانشگاه مربوط به تهران است، گفت: ۱۷ دانشجو در حملات امریکایی صهیونی به تهران به شهادت رسیده اند.

جهان بین در ادامه تعداد شهدای دانشجو را در اهواز ۴ نفر، در زنجان ۲ نفر، سمنان یک نفر، زاهدان یک نفر، شیراز ۱۴ نفر، قزوین ۲ نفر، قم ۳ نفر و سنندج ۴ نفر اعلام کرد.

وی افزود: همچنین در کرمان ۶ دانشجوی دانشگاه آزاد، کرمانشاه ۶ دانشجو، یاسوج ۴ دانشجو، خرم آباد ۵ دانشجو، اراک ۲ دانشجو، بندرعباس ۶ دانشجو، همدان ۴ دانشجو و نجف آباد یک دانشجو به شهادت رسیده اند.