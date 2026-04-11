علمای اهل سنت: برای دفاع از وطن از هیچ چیز دریغ نمی کنیم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایستادگی و دفاع از کشور در برابر دشمنان، از ارکان اساسی بقا و عزت هر ملتی بهشمار میرود. این مفهوم، تنها به معنای مقاومت نظامی نیست، بلکه شامل حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، ارزشهای فرهنگی و استقلال در تصمیمگیریها نیز میشود؛ تاریخ ملتها نشان داده که جوامعی که در برابر تجاوز و نفوذ بیگانگان ایستادهاند، توانستهاند هویت خود را حفظ کنند و به پیشرفت دست یابند.
دفاع از کشور، نیازمند شناخت دقیق و همهجانبه دشمن است؛ دشمنشناسی فرآیندی است که طی آن، اهداف، راهبردها، نقاط قوت و ضعف طرف مقابل تحلیل میشود.
این شناخت، تنها به دشمن خارجی محدود نمیشود و شامل تهدیدات داخلی و نرم نیز می شود؛ آگاهی از تاکتیکهای روانی، جنگ اقتصادی و جنگ نرم، بخشی ضروری از این فرآیند محسوب میشود.
ملتی که توانایی دفاع از خود را داشته باشد، میتواند در عرصه بینالمللی با اعتماد به نفس بیشتری عمل کند و منافع ملی خود را تأمین نماید؛ ایستادگی، ریشه در ارادهی جمعی و ایمان به حقانیت راه دارد و تنها با اتحاد و همبستگی ملی تحقق مییابد.
دفاع آگاهانه و مبتنی بر شناخت، ضامن امنیت و سربلندی نسلهای حال و آینده خواهد بود.
رهبری، فرماندهان و مردم در راه دفاع از ارزش هایمان شهید شدند
مولوی خالد پناه امام جمعه اهل سنت دشتیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: وَلَن تَرْضَیٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
وی ادامه داد: امروز در حالی هستیم که از دست دادن سران کشور، بهویژه شهادت رهبر عزیزمان و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و همه عزیزانی که در این جنگ شهید، زخمی یا مجروح شدند، ما را اندوهگین کرده است.
امام جمعه اهل سنت دشتیاری بیان کرد: این اندوه، ریشه در فقدان افرادی دارد که برای دفاع از ارزشهایمان جان خود را فدا کردند.
وی تاکید کرد: در این شرایط، تأمل در آیات قرآن، ما را به یاد دشمنی دیرینه یهود با اسلام میاندازد، یهود نه دوست که دشمنی قسمخورده برای اسلام است که از صدر اسلام تاکنون در پی حذف اسلام و برتری یهودیت در جهان بوده است.
مولوی پناه ادامه داد: امروز نیز این تقابل، نه صرفاً با ایران، بلکه با اسلام و مسلمانان است؛ آنها نه به خیرخواهی ما، بلکه برای منافع خود میجنگند و نقشهشان غالب کردن یهود و حاکم کردن سخن آن در جهان است؛ یهود هرگز دوستدار اسلام نبوده و نیست و برای برتری جویی خود در دنیاد از هیچ ظلمی دریغ نکرده است.
جنگ رمضان؛ نبرد همه مسلمانان با جبهه کفر است
مولوی خدابخش آخدوخت امام جمعه اهل سنت بمپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قرآن کریم، خداوند میفرماید: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ؛ این آیه اشاره دارد که سرسختترین دشمنان مؤمنان، برخی از یهودیان هستند.
وی گفت: از منظر تاریخی، یهودیان مدینه با پیامبر اسلام مخالفت می کردند، در حالی که پیش از بعثت، روابط دوستانهای وجود داشت؛ این تغییر موضع پس از اعلام پیامبری رخ داد؛ مشابه این الگو در طول تاریخ تکرار شدهاست؛ پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران، برخی کشورها موضع خصمانهای گرفتند.
مولوی آخدوخت ادامه داد: نکته کلیدی این است که این مخالفتها اغلب ریشه در مقابله با اسلام به عنوان یک نظام فکری و ارزشی دارد، نه صرفاً با یک ملت.
وی تاکید کرد: این جنگ، جنگی با همه مسلمانان محسوب میشود نه تنها مسلمانان ایران؛ در واقع هدف یهود از بین بردن اسلام در تمام جهان است.
اتحاد مسلمانان رمز پیروزی در برابر ابر قدرت هاست
امام جمعه اهل سنت بمپور بیان کرد: همانطور که امام راحل (ره) فرمودند، اگر همه مسلمانان متحد شوند و هرکدام تنها یک سطل آب بردارند و بریزند، سرزمین اسرائیل به زیر آب خواهد رفت؛ مقصود امام در این بیان، اهمیت اتحاد و انسجام امت اسلامی رو نشان میدهد.
وی اظهار داشت: همه مسلمانان، چه در کشورهای عربی و چه غیرعربی، وظیفه دارند از اسلام و از ایران به عنوان یک کشور اسلامی حمایت کنند؛ اگر دشمن به گمان خودش بخواهد ایران رو شکست بدهد، در حقیقت قصد شکست دادن اسلام رو دارد؛ و همه مسلمانان در روز قیامت باید پاسخگو باشند.
مولوی آخدوخت در پایان بیان کرد: هرکس از یهود و نصارا در این جنگ حمایت کند، باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشد؛ زیرا خداوند در قرآن میفرماید؛ با آنان دوستی نکنید؛ چه برسهد به اینکه در جنگ علیه مسلمانان از آنان حمایت کنید.
نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است
مولوی یونس نهنگی امام جمعه اهل سنت زر آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز جامعه و کشور ما با چالشهای متعددی مواجه شده که برخی از آن ها بر اثر دخالت قدرت های خارجی است.
وی گفت: طراحی و حملات جنگی از سوی رژیم آمریکایی و صهیونیستی، منجر به بیثباتی در تمام منطقه شده است؛ آن ها با انجام این کار نه تنها منافع ایران بلکه منافع خودشان را هم در منطقه به خطر انداختند.
مولوی نهنگی ادامه داد: رژیم صهیونیستی که به دنبال اهداف خود در منطقه است با شروع این جنگ زمان نابودی خود را نزدیک کرده است.
وی افزود: ما بارها اعلام کردیم شروع کننده جنگ نیستیم اما اگر شروع از سمت آنان باشد ما تصمیم می گیریم که چگونه تمام کنیم.
امام جمعه اهل سنت زرآباد بیان کرد: ما خون های زیادی در این ایام در راه اسلام و راه وطن فدا کرده ایم اولین آنها شهادت قائد امت بود که هنوز انتقام خون ایشان را نگرفته ایم؛ ما برای حفظ وطن خود از هیچ چیز دریغ نمی کنیم.
مولوی نهنگی گفت: مردم در این ایام با حضور پر رنگ خود در خیابان ها نشان دادند که پای کشور خود ایستاده اند.
