بازدید امام جمعه زاهدان از خطوط مقدم نبرد در جنوب سیستان و بلوچستان

️به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی، آیتالله مصطفی محامی، با سفر به شهرستانهای کنارک و چابهار، از مجاهدتهای خالصانه نیروهای نظامی و انتظامی تقدیر کرد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در اولین بخش از سفر خود با حضور در پایگاه هوایی ارتش، ضمن دریافت گزارشهای میدانی، تلاشهای جانبرکفان نیروی هوایی را مایه افتخار نظام اسلامی دانست.
️وی در بازدید از پایگاه دریایی کنارک، خطاب به دریادلان نیروی دریایی بیان کرد: اقتدار و سربلندی امروز ایران مدیون مجاهدتهای شماست که ابهت پوشالی دشمن را در آبهای بینالمللی در هم شکستید.
️امام جمعه زاهدان با حضور در ایستوبازرسیها، از نیروهای بسیجی که به صورت شبانهروزی امنیت منطقه را تامین میکنند، تجلیل کرد.
️وی با ابلاغ سلام و قدردانی از خانوادههای صبور این نیروها، امنیت پایدار منطقه را حاصل ایثارگری آنان و همراهی خانوادههایشان برشمرد.
️آیتالله محامی در ادامه و در نشستی با جمعی از مسئولان، معتمدین، ریش سفیدان و علمای شهرستان کنارک، ابعاد شکست دشمن در جنگ تحمیلی اخیر را تبیین کرد و نقش وحدت آحاد مردم را در این پیروزی کلیدی دانست.
️وی همچنین با حضور در منزل شهید «عبدالماجد رنود»، اولین شهید شهرستان کنارک در نبرد اخیر، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.
امام جمعه زاهدان در جلسه شورای تامین شهرستان چابهار حضور پیدا کرد و وضعیت شهرستان را در دوره نبرد اخیر بررسی کرد و توصیههای لازم را ارائه نمود.
وی در بازدید از زیرساختهای حیاتی بندر چابهار و اسکله شهید بهشتی، تصریح کرد: اگر در شرایط جنگی مردم احساس کمبود نمیکنند، به دلیل پویایی زیرساختها و هماهنگی دستگاههاست که جای تقدیر دارد.
️آیتالله محامی با اشاره به شکست نقشههای دشمن و مزدوران داخلی، بیان کرد: حضور حماسی مردم در صحنه و پایمردی ۴۰ روزه آنان در میدان، دست مذاکرهکنندگان ما را در عرصههای سیاسی پر میکند پیروزی نهایی با نابودی رژیم صهیونیستی و برچیده شدن بساط پایگاههای آمریکایی تحت اقتدار ایران بر تنگه هرمز و منطقه محقق خواهد شد.
همچنین نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با حضور در یکی از یگانهای ارتش مستقر در منطقه به این دلاورمردان خسته نباشید و خدا قوت گفت و فرماندهان بر آمادگی برای فدا کردن جان در مسیر انقلاب تاکید کردند.
ل️ازم به ذکر است؛ فرماندهان ارتش در این بازدید از آرایش دفاعی مناسب و آمادگی برای تقدیم جان در راه مردمی که چهل روز در خیابانها ایستادگی کردند، گزارش دادند.
️در ادامه آیتالله محامی در جمع نیروهای جان برکف انتظامی در شهرستان چابهار حضور یافت و از مجاهدتهای آنان قدردانی کرد.
فرماندهان انتظامی نیز بر ولایتمداری و آمادگی کامل نیروها برای فدا کردن جان در مسیر انقلاب تاکید نمودند.
️نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه از پایگاه امام علی(ع) و پایگاه دریابانی چابهار بازدید کرد و فرماندهان این مجموعهها ضمن ارائه گزارش اقدامات دوران جنگ، حضور نماینده رهبری را مایه قوت قلب رزمندگان توصیف کردند.
