  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف در بمپور

پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف در بمپور

بمپور- فرمانده انتظامی شهرستان بمپور از پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف توسط ماموران پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز دالوند شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان بمپور اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بمپور افزود: در خلال این طرح ۲ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6832020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها