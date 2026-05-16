پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف در بمپور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز دالوند شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان بمپور اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بمپور افزود: در خلال این طرح ۲ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.