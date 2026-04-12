خبرگزاری مهر - گروه استان ها، مصطفی سیاسر*: هنر آیینه انعکاس حقایق اجتماعی و تاریخی در قاب زیبایی‌شناسی است و اکنون که محاصره حقیقت بر عالم تنگ‌تر شده، رسالت تاریخی و اجتماعی هنر نیز بازتاب همین شرایط در قاب حماسه و زیبایی‌ست.

قابی که میراث کربلاست: «ما رایت الا جمیلا» و «الهی رضا برضائک». و امتداد این قاب‌ها را در روایت فتح آوینی دیدیم و شنیدیم. هنر در پرتو انقلاب اسلامی عهدی نو با حقیقت بسته و هنرمندان انقلاب اسلامی عهده‌دار روایت حقایق زیبای آن شدند. و اکنون که این حقایق زیبا در پیچ تاریخی مهمی قرار یافته فرصتی استثنایی پیش روی هنر و هنرمندان قرار داده شده است.

حقیقت زیبایی به نام مردم، حقیقت زیبایی به‌نام ایران خانه مردمان قوی با اراده، حقیقت زیبایی چون ولی به معنای حافظ میراث غنی اسلام و ایران، حقیقت زیبایی چون رابطه امام و امت، حقیقت زیبایی چون پایداری در جنگ‌های سه‌گانه تحمیلی و حقیقت والایی چون خون که منبع اسرار است.

به راستی هنر در قبال این همه زیبایی چه رسالتی بر دوش دارد، جز روایت! و این مهم میسر نمی‌شود مگر با میدان‌داری هنرمندان.

هفته هنر فرصتی مغتنم برای تذکر و یادآوری به این رسالت عظیم و شریف است.

حوزه هنری انقلاب اسلامی که عهده‌دار عهدی ذاتی با حقیقت، انقلاب اسلامی و ائمه بزرگوار انقلاب می‌باشد، هنرمندان غیور استان سیستان و بلوچستان را در آغوش می‌فشارد.

امروز همدلی و اتحاد، تلاش و در کنار مردم بودن لازمه همراهی با حقیقت و عدم فراموشی آن است. باید درکنار مردم بود و میدان را از یاد نبرد.

*رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان