تصادفات سیستان و بلوچستان ریشه در «فرهنگ رانندگی» دارد

سرهنگ حجت پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر، رفتارهای غیراستاندارد رانندگی را یکی از علل اصلی وقوع تصادفات عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث، به‌ویژه در میان جوانان، ریشه فرهنگی دارد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش نهادهای اجتماعی، ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعت، بزرگان، معتمدین، والدین و خانواده‌ها افزود: اگر همه این مجموعه‌ها با همت و همکاری وارد میدان شوند، امکان ایجاد تغییر رفتار در رانندگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی رانندگی در سطح شهر، فرهنگی است، اظهار داشت: عدم رعایت حق و حقوق دیگران، ایجاد خسارت، فرار از صحنه تصادف، وارد کردن آسیب‌های جانی و مالی و بی‌توجهی به حقوق شهروندی، با آموزه‌های اسلامی همخوانی ندارد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اصلاح رفتار رانندگی، کاهش تصادفات، کاهش تلفات جانی و مالی و افزایش آرامش عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه به موضوع حرکات نمایشی، سرعت و سبقت غیرمجاز، لایی‌کشی و استفاده از چراغ‌های غیرمجاز از جمله زنون و هدلایت اشاره کرد و گفت: این اقدامات موجب آزار و اذیت دیگران می‌شود و از منظر دینی و اجتماعی قابل قبول نیست. هیچ فردی حق ندارد برای لذت شخصی، امنیت و آرامش دیگران را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین و حقوق شهروندی باید به یک باور عمومی تبدیل شود و این امر از خانواده آغاز و به جامعه منتقل می‌شود.