معمار یزدی خمس مال خود را به آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک معمار یزدی با کسب اجازه از مرجع تقلید خود و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیون تومان از محل سهم خمس، در آزادی یک زندانی سادات محکوم مالی جرائم غیرعمد مشارکت کرد؛ مددجویی که تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی مالی و نه به واسطه ارتکاب جرم عمد، راهی زندان شده بود.

این نیکوکار یزدی که تمایلی به انتشار نام و تصویر خود نداشت و برای چهارمین سال متوالی در این اقدام خداپسندانه مشارکت می‌کند، هدف از این کار را خشنودی خداوند و افزایش خیر و برکت در کسب‌وکار خود عنوان کرد و گفت: پس از بررسی فعالیت‌ها و عملکرد ستاد مردمی دیه استان یزد تصمیم گرفتم بخشی از سهم خمس خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهم تا گامی هرچند کوچک در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت یک زندانی به آغوش خانواده برداشته شود.

گفتنی است سَهم سادات بخشی از مصرف شش گانه خمس است که بسیاری از خیرین در سال‌های اخیر با تایید مرجع تقلید خود آن را در راستای اقدامات عام‌المنفعه‌ای چون آزادی بدهکاران غیر بزهکار اختصاص می‌دهند و این اقدام در استان یزد در حال تبدیل به یک فرهنگ حسنه است.