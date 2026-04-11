آزادی ۱۵۳ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرامامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش و پیگیریهای مستمر این ستاد و همراهی خیرین و مراجع قضایی، زمینه آزادی ۱۵۳ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد فراهم شد. بر اساس آمار تفکیکی، از این تعداد ۵۳ نفر دارای محکومیتهای مالی، ۸۰ نفر بدهکار مهریه و ۲۰ نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه در حبس به سر میبردند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان با اشاره به روند حقوقی و مالی این پروندهها افزود: از کل بدهی ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال این افراد، بخش عمدهای با همکاری مراجع قضایی در قالب دادخواست «اعسار» پذیرفته شد.
میرامامی با تقدیر از فداکاری شاکیان تصریح کرد: در مسیر آزادی این زندانیان، شکات پروندهها با اقدامی خداپسندانه و بزرگمنشانه، از دریافت مبلغ هزار میلیارد ریال از مطالبات و حق قانونی خود گذشت کردند که این امر نقش بسزایی در مختومه شدن پروندهها داشت.
وی در خصوص نحوه تامین مابقی بدهی خاطرنشان کرد: در ادامه روند رسیدگی، علاوه بر نقدینگی ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی که توسط خانواده مددجویان تامین شد و همچنین اختصاص ۲۵,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در قالب تسهیلات بانکی قرضالحسنه، به صورت کمک بلاعوض از منابع ستاد دیه استان و کشور پرداخت شد تا حکم آزادی این ۱۵۳ نفر به طور کامل صادر و به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
