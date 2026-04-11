به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جودی فاستر، بن استیلر، جنل مونی، اسپایک لی، ادوارد نورتون، جوآن بائز، کوینتا برانسون، جسیکا آلبا، لوسی داکوس، آوا دوورنی، تاتیانا ماسلانی، آلیسا میلانو و بوتس رایلی از جمله موج جدید نام‌های هالیوودی هستند که امضای خود را به طوماری که خواستار بسته شدن فوری مرکز «پردازش مهاجرت دیلی» در تگزاس هستند، اضافه کردند. این مرکز شبیه زندان است که برای نگهداری کودکان و خانواده‌ها پس از حملات پلیس مهاجرت به مهاجران در آمریکا از آن استفاده می‌شود.

در این نامه آمده است: کودکانی که در بازداشتگاه‌های مهاجرت نگهداری می‌شوند، آسیب‌های روحی، بی‌توجهی و شرایطی را تحمل می‌کنند که نقض کننده استانداردهای اولیه سلامت، ایمنی، عزت و حقوق بشر است.

این نامه خواستار تغییر سیستماتیک و پاسخگویی شده و افزوده است: «پرونده‌های دادگاه شامل بی‌توجهی به کودکان است و امتناع از ارائه آب تمیز، غذای فاسد آلوده به کرم، بی‌توجهی پزشکی خطرناک، محرومیت از خواب، محرومیت از مشاوره حقوقی، جدایی کودکان از خانواده‌هایشان را دربرمی‌گیرد و همچنین انتقام‌جویی از خانواده‌هایی را که به شرایط غیرانسانی اعتراض می‌کنند، محکوم می‌کند. همچنین تاکید می شود که جای کودکان در مدرسه و زمین‌ بازی است، نه در بازداشتگاه‌ها.

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره شرایط ناامن این بازداشتگاه منتشر شده که از جمله آنها شیوع سرخک، غذا و آب آلوده، مراقبت‌های پزشکی ناکافی، بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان و حبس غیرقانونی کودکان است. این مرکز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است زیرا مقامات فدرال، لیام کونخو راموس ۵ ساله را پس از دستگیری به همراه پدرش در مینیاپولیس در بحبوحه حملات بحث‌برانگیز اداره مهاجرت و گمرک در شهر، به آنجا فرستادند. تصاویر راموس به سرعت در فضای مجازی پخش شد، زیرا نشان می‌داد که او در حالی بازداشت شده که روی کوله‌پشتی‌اش تصویری از «اسپایدرمن» بود.

امضاکنندگان نامه همچنین همزمان با افزایش اعتراضات به سوءاستفاده و خشونت پلیس مهاجرت، عنوان کردند: خواستار پایان دادن به بازداشت خانوادگی هستیم. بازداشت خانوادگی، مانند همه بازداشت‌های مهاجرتی، غیرانسانی و ناعادلانه است. دوران کودکی یک دوره گذرا است که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر پایه‌گذاری رفاه مادام‌العمر یک فرد دارد پس باید از آن محافظت شود.