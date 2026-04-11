  1. استانها
  2. قم
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

انجام ۷ هزار نظارت بر اماکن و مراکز عرضه مواد غذایی طی جنگ رمضان در قم

قم- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از فعالیت بی‌وقفه بازرسان بهداشت محیط و انجام بیش از ۷ هزار نظارت بر اماکن و مراکز عرضه مواد غذایی طی جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی محبی با اشاره به همزمانی جنگ تحمیلی سوم با ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروز و حضور گسترده مسافران و زائران در استان قم اظهار کرد: با وجود شرایط خاص و بحرانی، بازرسان بهداشت محیط با تلاش شبانه‌روزی در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۸ فروردین، نظارت‌های بهداشتی گسترده‌ای را در سطح استان انجام دادند تا سلامت شهروندان و زائران حفظ شود.

وی افزود: در این مدت در مجموع ۷۳۲۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام و ۵۲۲۷ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی و ۲۹۸۷ مورد کلرسنجی از منابع آب صورت گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در جریان این نظارت‌ها، ۲۳۱ مورد نمونه‌برداری از آب و مواد غذایی برای بررسی‌های بهداشتی انجام و ۲۵۸۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

محبی همچنین از معرفی ۱۲ مورد تخلف به مراجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6797963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها