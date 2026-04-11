انجام ۷ هزار نظارت بر اماکن و مراکز عرضه مواد غذایی طی جنگ رمضان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی محبی با اشاره به همزمانی جنگ تحمیلی سوم با ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروز و حضور گسترده مسافران و زائران در استان قم اظهار کرد: با وجود شرایط خاص و بحرانی، بازرسان بهداشت محیط با تلاش شبانهروزی در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۸ فروردین، نظارتهای بهداشتی گستردهای را در سطح استان انجام دادند تا سلامت شهروندان و زائران حفظ شود.
وی افزود: در این مدت در مجموع ۷۳۲۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام و ۵۲۲۷ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی و ۲۹۸۷ مورد کلرسنجی از منابع آب صورت گرفت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در جریان این نظارتها، ۲۳۱ مورد نمونهبرداری از آب و مواد غذایی برای بررسیهای بهداشتی انجام و ۲۵۸۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
محبی همچنین از معرفی ۱۲ مورد تخلف به مراجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما