اکونومیست: چرا ترامپ بزرگترین بازنده جنگ ایران است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اکونومیست در گزارشی نوشت که اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بزرگترین بازنده جنگ ایران است. بر اساس این گزارش عملیات نظامی نه تنها اهداف اصلی جنگی او را مختل کرده، بلکه عمق دیدگاه او را در مورد رویکرد جدید قدرت آمریکا آشکار ساخته است.

این مجله انگلیسی افزود که پیامدهای جنگ با ایران تأثیر منفی بر سیاست آمریکا گذاشته و دونالد ترامپ را بزرگترین بازنده این درگیری کرده است. جنگ موقعیت ایران را تقویت کرده و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده و سطح خطرات اقتصادی و هسته‌ای را بالا برده است.

اکونومیست به عدم تمایل ترامپ برای از سرگیری جنگ اشاره کرد و افزود که وی دیر متوجه شد که اصلاً نباید جنگ را شروع می‌کرد و اظهارات تهاجمی و تند او علیه ایران تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر این عقب‌نشینی است.

بر اساس تحلیل این مجله، از سرگیری جنگ ممکن است وحشت در بازارهای جهانی ایجاد کند و گفتمان قبلی ترامپ در مورد «عصر طلایی» در خاورمیانه را تضعیف کند.

این گزارش معتقد است که ادعای ترامپ مبنی بر دستیابی به «پیروزی بزرگ» از طریق تضعیف توانمندیهای نظامی ایران، موهوم بودن خود را در ارزیابی اهداف اصلی جنگ که شامل سرنگونی حاکمیت ایران و جلوگیری دائمی ایران از برنامه هسته ای این کشور بود، نشان داده است.

این مجله می افزاید که پیشرفت در دستیابی به این اهداف بسیار محدود بوده و جنگ به جای دستیابی به ثبات، منجر به افزایش شکنندگی وضعیت امنیتی در منطقه شده است.

بر اساس این گزارش، ایران امروز ابزارهای فشار جدیدی در اختیار دارد، از جمله تهدید کشورهای خلیج فارس، مختل کردن ناوبری در تنگه هرمز و تلاش برای اعمال عوارض بر عبور کشتی‌ها. اگرچه کشورهای خلیج فارس ممکن است در برابر چنین اقداماتی مقاومت کنند، اما احتمال تشدید تنش همچنان وجود دارد.

اکونومیست تصریح کرد که کشورهای خلیج فارس یا ممکن است به دنبال بازبینی در استراتژی‌های امنیتی خود باشند یا اینکه روند مصالحه با ایران را دنبال کنند.

بنا بر این گزارش، جنگ ایران، اغراق در مورد اثربخشی قدرت نظامی آمریکا را آشکار کرد. صنایع نظامی آمریکا نتوانست نیازهای این کشور را برآورده کند و در مقابل ایران توانست با روش‌های جنگ نامتقارن و با منابع محدود خود در برابر آمریکا مقاومت کند.

این مجله تصمیمات ترامپ را «عجولانه و مبتنی بر احساسات» خواند و افزود که تعامل ترامپ با جنگ به عنوان یک پروژه شخصی و اتکای او به قدرت نظامی بدون بررسی کافی پیامدهای آن، نشان‌دهنده نقص وی در رویکرد استراتژیک است. چرا که قدرت به تنهایی، مشروعیت نمی‌بخشد و حتی پیروزی را نیز تضمین نخواهد کرد.