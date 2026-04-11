به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری عربی ۲۱، مگان کلی مجری مشهور آمریکایی، با اشاره به نحوه تعامل دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به شدت از او انتقاد کرد و گفت: نتانیاهو فریبکار است و ترامپ نمیتواند به او نه بگوید.
کلی در مصاحبهای با پیرس مورگان مجری انگلیسی، با طرح سوال درباره معنای حضور ترامپ در اتاق عملیات در طول جلسهای که با نتانیاهو داشت، از ناتوانی ترامپ در رد کردن پیشنهادهای نتانیاهو یا رویارویی مستقیم با او خبر داد و افزود که مقامات دولت آمریکا، از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر امور خارجه و معاون رئیسجمهور، روز بعد به ترامپ هشدار دادند که مطالبی که در آن دیدار مطرح شده بود، را باور نکند.
کلی همچنین به تغییر سریع لحن ترامپ در قبال تهران حمله کرده و گفت که انتقال او از لحنی تند به گفتاری انعطافپذیرتر، نشاندهنده سردرگمی سیاسی ترامپ است، نه یک تحول سنجیده.
وی اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد آغاز جنگ از جمله در زمینه تغییر حاکمیت ایران را «آشفته و غیرواقعی» توصیف کرده و افزود : تا این لحظه، این ادعای پوچ مبنی بر دستیابی به تغییر حاکمیت در ایران ترویج میشود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است.
کلی در ادامه گفت که نظام ایران با تغییر چهرهها ثابت مانده است. وی با کنایه گفت که ترامپ طرح ده مادهای ایران را ابتدا رد و در فاصله کوتاهی آن را تایید کرد. وی این اقدام را تلاشی برای «حفظ آبرو» پس از عقبنشینی از تهدیدات جنونآمیز ترامپ در مورد نابودی کامل تمدن ایران توصیف کرد.
