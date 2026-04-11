۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مجری مشهورآمریکایی: نتانیاهو، ترامپ را فریب می‌دهد 

یک مجری مشهور آمریکایی با انتقاد از سیاست‌های منفعلانه و پرتلاطم دونالد ترامپ گفت که بنیامین نتانیاهو ترامپ را فریب می‌دهد و او نمی‌تواند به نتانیاهو «نه» بگوید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری عربی ۲۱، مگان کلی مجری مشهور آمریکایی، با اشاره به نحوه تعامل دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به شدت از او انتقاد کرد و گفت: نتانیاهو فریبکار است و ترامپ نمی‌تواند به او نه بگوید.

کلی در مصاحبه‌ای با پیرس مورگان مجری انگلیسی، با طرح سوال درباره معنای حضور ترامپ در اتاق عملیات در طول جلسه‌ای که با نتانیاهو داشت، از ناتوانی ترامپ در رد کردن پیشنهادهای نتانیاهو یا رویارویی مستقیم با او خبر داد و افزود که مقامات دولت آمریکا، از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر امور خارجه و معاون رئیس‌جمهور، روز بعد به ترامپ هشدار دادند که مطالبی که در آن دیدار مطرح شده بود، را باور نکند.

کلی همچنین به تغییر سریع لحن ترامپ در قبال تهران حمله کرده و گفت که انتقال او از لحنی تند به گفتاری انعطاف‌پذیرتر، نشان‌دهنده سردرگمی سیاسی ترامپ است، نه یک تحول سنجیده.

وی اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد آغاز جنگ از جمله در زمینه تغییر حاکمیت ایران را «آشفته و غیرواقعی» توصیف کرده و افزود : تا این لحظه، این ادعای پوچ مبنی بر دستیابی به تغییر حاکمیت در ایران ترویج می‌شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است.

کلی در ادامه گفت که نظام ایران با تغییر چهره‌ها ثابت مانده است. وی با کنایه گفت که ترامپ طرح ده ماده‌ای ایران را ابتدا رد و در فاصله کوتاهی آن را تایید کرد. وی این اقدام را تلاشی برای «حفظ آبرو» پس از عقب‌نشینی از تهدیدات جنون‌آمیز ترامپ در مورد نابودی کامل تمدن ایران توصیف کرد.

کد مطلب 6798099

    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      حاکمیت هر کشوری باید محترم شمرده بشه ،واین یک حقه قانونی ،اخلاقی ،انسانیه ،تجاوز به یک کشور یک جنایت جنگیه ،که مخالف با قوانین سازمان ملله ،وغیر اخلاقی وغیر انسانیه
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ با اینکه کله پوک بی عقل است و زبان انسانیت ادب اخلاق محبت دوستی مهربانی را نمیفهمد ولی زبان زور را خیلی عالی میفهمد و فوری رام میشود در این دور مذاکرات با زور دستان قوی ملت ایران گردنش را محکم بگیرید تا احساس خفگی کند تسلیم مطالبات برحق ملت ایران شود .ابهت پوشالی امریکای باطل شکست و مرد و دفن شد ملت مومن الهی برحق ایران پیروز و سرافراز گردید. جاء الحق و زهق الباطل . کنترل تنگه هرمز و اخذ عوارض و کسب درآمد ارزی فراموش نشود تا ترامپ بزند کله پوکش و تفکر جهان خوارگی از سر امریکائیها بپرد
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      نتانیاهو زبان چرب و نرمی دارد که به آسانی سیاستمداران ساده لوح را فریب می‌دهد تا به اهداف اصلی رژیم صهیونیستی که دریافت سلاح و حمایت از آمریکا در تجاوز و تصرف خاک کشورهای همسایه است بپردازد
    • IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      نتانیابو سگیونیست بیرحم جنایتکار موزی شیاد فریبکار قانون گریز است با توجه نکات ضعف شخصیتی ترامپ مثل خودنمایی منیت تکبر شهرت طلبی حب جاه مال به راحتی در او نفوذ کرده و اغراض شیطانی اش را عملی میکند هر دو از لشکر شیطان و جنگ افروز جنایتکارند .
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      قیافه این دو ملعون منفور مغضوب جهنمی را خوب نگاه بفرمائید گویای این است که خوک زرد از طرف نتانیابو رشوه کلان گرفته و از عهده مطالبات شیطانی نتانیابو برنیامده و نتانیابو او را سرزنش و توبیخش میکند که بیعرضه به تو اینقدر پول کلان دادیم باید قولهایی را که دادی عمل کنی ایران را تسلیم کنی و اورانیم مخفی شده اش را بدزدی. خوک زرد هم با شرمندگی سر به زیر انداخته لال شده مجبور است به خواسته او تن بدهد به همین علت است که دستبردار نیست جنگ را ادامه میده
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      نتانیابو رگ خریت ترامپ را خوب پیدا کرده سوارش شده
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      امریکا و اسرائیل مفسدین فی الارضند خدا نابودشان کند
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خدای ترامپ قدرت و شهرت است به هیچ اصول انسانی دینی پایبند نیست. به هر طریق ممکن خلاف یا ثواب برایش مهم نیست فقط میخواهد به بالاترین درجه از قدرت و شهرت برسد که کسی نتواند به پایش برسد لذا دست از سر ملت مملکت ایران برنمیدارد دنبال راهی است که به ایران ضربه بزند تا قدرت شهرتش خدشه دار نشود بیم آن میرود که این خدانشناس از بمب اتمی استفاده کند شما هم در اسرع وقت بمب اتمی بسازید یا بخرید ملت مملکت مصون باشند نقطه ضعف ترامپ داشتن بمب اتمی ایرانه ملعون هی میگه ایران حق ندارد بمب اتمی داشته باشد
    • IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      ایران شیطان بزرگ را در جهان تحقیر کرد زنده باد ایران !

