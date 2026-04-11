۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

شومر: آمریکایی‌ها تاوان حماقت ترامپ را می‌دهند

رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا جنگ افروزی ترامپ علیه ایران را حماقت رئیس جمهور این کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، چاک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، جنگ بی ملاحظه ای که ترامپ به راه انداخت باعث افزایش شدید تورم در آمریکا شد.

وی اضافه کرد، تورم در حال افزایش که به بالاترین سطح خود طی سال های گذشته رسیده به دلیل جنگ غیر ضروری رخ داده که ترامپ آن را به راه انداخت. یک جنگ با برنامه ریزی بد و بی ملاحظه. این هم یک دلیل دیگر که ما را به سمت پایان دادن فوری به این جنگ سوق می دهد.

شومر تاکید کرد: آمریکایی ها هر روز تاوان حماقت ترامپ را می پردازند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکایی‌ها تاوان خیانت ها و جنایت های ترامپ جنایتکار را می‌دهند. آمریکایی‌ها تاوان خیانت ها و جنایت های نتانیاهو جنایتکار را می‌دهند.
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آمریکایی‌ها تاوان جنایت، تجاوز و حمله ترامپ جنایتکار را می‌دهند

