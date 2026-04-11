به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، چاک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، جنگ بی ملاحظه ای که ترامپ به راه انداخت باعث افزایش شدید تورم در آمریکا شد.

وی اضافه کرد، تورم در حال افزایش که به بالاترین سطح خود طی سال های گذشته رسیده به دلیل جنگ غیر ضروری رخ داده که ترامپ آن را به راه انداخت. یک جنگ با برنامه ریزی بد و بی ملاحظه. این هم یک دلیل دیگر که ما را به سمت پایان دادن فوری به این جنگ سوق می دهد.

شومر تاکید کرد: آمریکایی ها هر روز تاوان حماقت ترامپ را می پردازند.