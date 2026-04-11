۲ تصادف جداگانه در گلپایگان سه موتورسوار را راهی بیمارستان کرد

علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر ۲تصادف جداگانه در شهر گلپایگان، سه موتورسوار به شدت آسیب دیدند .

وی افزود:در تصادف اول در تقاطع بسیج، بر اثر عدم توجه راکب موتورسیکلت به چراغ راهنمایی و عبور از چراغ قرمز، با یکدستگاه خودرو سواری تصادف و به شدت آسیب دید .

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد:در تصادف دیگر، در یکی از خیابان های حاشیه ی شهر گلپایگان؛ دو موتورسیکلت از روبرو با سرعت زیاد با یکدیگر تصادف و هر دو نفر آنها نیز به شدت آسیب دیدند.

وی ابرازکرد: از رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه خودداری کنند و از انجام حرکات نمایشی و خطرناک و سرعت غیرمجاز پرهیز نمایند.خانواده ها نقش اساسی و مهمی در کنترل فرزندان دارند.

به گفته وی، در ۲۰ روز اول سال جاری تعداد ۶۵ دستگاه موتورسیکلت به علت انواع تخلفات توسط پلیس شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.