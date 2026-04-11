فرماندار بوشهر: درختکاری به نیابت از شهدا نماد سرافرازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر شنبه درآیین درختکاری ، اظهار کرد: کاشت درخت اقدامی نمادین برای ترویج فرهنگ امید سرافرازی سربلندی و استقامت سرزمین ایران است.

وی ادامه داد: ما این اقدام را به یاد شهدای والامقام از جمله رهبر شهیدمان و شهدای عزیز مدرسه میناب، شهدای جنگ اخیر و شهدای فرهنگی انجام می‌دهیم تا فداکاری‌های آنان همواره در یادهایمان زنده بماند.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه این اقدام به نیابت از امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی برگزار می‌شود، گفت: درختکاری در آیین ما جایگاه ویژه‌ای دارد و چراکه یکی از رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز سبز است که نماد طبیعت، درخت و سرزندگی به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: درخت نماد استقامت، صلابت و سرافرازی سرزمین پهناور ایران است و همواره مورد توجه بزرگان و به‌ویژه رهبر شهید قرار داشته است به‌گونه‌ای که ایشان نیز همواره بر کاشت و حفظ درختان تأکید می‌کردند.

فرماندار بوشهر گفت: پویش درختکاری فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی است و یادآور می‌شود که بوشهر این پایتخت با زیبایی‌های طبیعی، فرهنگ غنی و مردمانی غیور، همواره الگوی وفاق و غیرت بوده است.

وی در پایان با تأکید بر مشارکت همه مردم در این امر خیر به یاد شهدای عزیز و برای سرسبزی، طراوت و شکوه میهن اسلامی، تصریح کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به حفظ امید و تقویت همدلی احساس می‌شود، چنین آیین‌های ریشه‌داری می‌تواند پیوند عمیق آحاد جامعه را با یکدیگر و با این سرزمین مادری استحکام بخشد.

گفتنی است که این آیین با میزبانی آموزش و پرورش و با حضور مدیرکل محترم اداره کل آموزش و پرورش و رئیس آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از فرهنگیان برگزار شد.