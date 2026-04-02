به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان ظهر پنجشنبه در سفر به سمنان به منظور شرکت در آیین پویش ملی «ایستاده چون سرو» در محل پارک سوکان این شهر به ضرورت ترویج فرهنگ درختکاری تاکید کرد و بیان داشت: کاشت نهال نماد ایستادگی برابر دشمن و حرکت در مسیر اقتدار است.

وی غرس نهال امید را در روز طبیعت نمادی از عزم ملی برای ساخت آینده روشن ایران اسلامی دانست و افزود: هر نهال نمادی از حیات و پویایی در فردای این سرزمین است.

قائم مقام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه در برهه حساس کنونی می توان با کاشت نهال یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشت، بیان کرد: کاشت درخت ادای دین به آرمان های رفیع شهدا است.

حیدریان برگزاری این مراسم را با مشارکت مردم و مسئولان نمادی از ترویج طبیعت دوستی عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام یادآور استقامت و پایداری شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و منابع طبیعی است.

وی استمرار این قبیل اقدامات را تاکید بر روحیه ایستادگی دانست و افزود: «پای کار ایران می مانیم» بازتابی از قدردانی شهدا در راه خدمت رسانی و توسعه کشور است.