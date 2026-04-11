به گزارش خبرنگار مهر، روح الله محمدخانی ظهر شبه در نشست مشترک با مدیران و فرهنگیان شهرستان بوئینزهرا اظهار کرد: عملکرد این شهرستان در حوزه مشارکتهای مردمی نمونهای موفق از مدیریت شبکهای و همکاری نهادی است؛ بهگونهای که طی پنج سال متوالی رتبه نخست استان را در جذب منابع خیرین کسب کرده است. این توفیق مرهون انسجام سازمانی، مدیریت میدانی و نقشآفرینی معلمان و مدیران مدارس است.
وی افزود: استان قزوین در سال گذشته، برای نخستینبار در سطح کشور، رتبه اول درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش را کسب کرد که نتیجه طراحی یک نظام برنامهریزی مبتنیبر شاخصهای عملکردی، و تلاش هماهنگ تمامی نواحی و مناطق استان بوده است.
محمدخانی با اشاره به شرایط خاص کشور تأکید کرد: در ساختار آموزش و پرورش، تصمیمسازی مبتنیبر تجربه و مشورت ضرورت دارد.
وی با یادآوری تجربیات دوران کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، از اجرای مدرسه تلویزیونی «کودکان مینودری» در شبکه استانی قزوین خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پوشش حداکثری دانشآموزان، بهویژه کسانی که دسترسی کافی به اینترنت و تلفن همراه ندارند، اجرا میشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: روزانه برنامههای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی برای مقاطع مختلف تحصیلی از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح برای ابتدایی و از ساعت ۱۵ تا ۱۶ بعدازظهر برای متوسطه اول و دوم از شبکه استانی پخش میشود.
محمدخانی بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان پایه دوازدهم و پیگیری وضعیت تحصیلی و روحی آنها تأکید کرد و گفت: این ارتباط نزدیک، که شامل ارائه خدمات مشاورهای در صورت نیاز است، برای ارتقای تحصیلی و موفقیت در کنکور حیاتی است.
وی با اشاره به احتمال «افت پنهان» در یادگیری دانشآموزان، خواستار توجه مدیران به ارزیابی مداوم روند یادگیری شد تا از بروز مشکلات جدیتر در امتحانات جلوگیری شود.
نظر شما