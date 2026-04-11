به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ابوحسین الحمیداوی دبیرکل کتائب حزبالله عراق در بیانیهای با توصیف درگیریهای اخیر بهعنوان «پیروزی تاریخی»، از شکلگیری معادلات جدید در منطقه سخن گفت و بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کرد.
ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله عراق در بیانیهای با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اعلام کرد که آنچه از آن بهعنوان «جنگ چهلروزه» یاد شده، به یک پیروزی تاریخی برای محور مقاومت تبدیل شده است.
در این بیانیه آمده است که «جبهه استکبار جهانی» در برابر اراده ملتها و مقاومت نیروهای منطقه دچار تزلزل و ایالات متحده ناچار به پذیرش معادلات جدیدی شده که پیشتر با آن مواجه نبوده است.
وی با تأکید بر اینکه این درگیریها مرز میان «جبهه حق و باطل» را روشنتر کرده، افزود که هرچند بخشی از این رویارویی پایان یافته، اما ماهیت این تقابل همچنان ادامهدار و «وجودی» است و به یک مرحله محدود نخواهد شد.
الحمیداوی همچنین با اشاره به مفهوم «وحدت میدانها» تصریح کرد که این رویکرد به یک واقعیت تثبیتشده در منطقه تبدیل شده و در حال گسترش به دیگر کشورها و بازیگران است.
به گفته وی، این شرایط مستلزم تقویت توان نظامی و بازدارندگی نیروهای مقاومت متناسب با تحولات پیشرو است.
در بخش دیگری از این بیانیه، وی ضمن هشدار به کسانی که بهگفته او در کنار دشمن قرار گرفتهاند، از ادامه آمادگی نیروهای مقاومت سخن گفت و تأکید کرد که «چشمها بیدار و دستها بر ماشه» باقی خواهد ماند.
دبیرکل کتائب حزبالله عراق در پایان، با قدردانی از حمایتهای مردمی در کشورهای مختلف از جمله عراق، ایران، لبنان و یمن، از نقش نیروهای میدانی، فعالان رسانهای و تحلیلگران در این تحولات تقدیر و بر ادامه مسیر مقاومت و پایبندی به اهداف اعلامشده تأکید کرد.
نظر شما