کتائب حزب الله عراق: شکست در قاموس ما جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کتائب حزب الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از آنکه دشمن صهیونیستی-آمریکایی، در جریان جنگ دفاعی فراگیر و در حماسه چهل‌روزه، تلخی شکست و درد بازدارندگی را به دست مردانی با اراده‌ای استوار چشید و پس از ناکامی در مهار نقش مقاومت اسلامی در عراق و درهم شکستن اراده آن، اینک واشنگتن بار دیگر با اقدامات خباثت‌آمیز خود ماهیتش را آشکار کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای هرگونه همکاری در ردیابی حاج «ابو حسین الحمیداوی» دبیرکل کتائب حزب‌الله جایزه تعیین می‌کند؛ امری که اعترافی آشکار به ناتوانی زرادخانه نظامی و سامانه‌های جاسوسی آن به‌شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: ما در کتائب حزب‌الله، در حالی که هر روز جای پای خود را در میدان‌های جهاد استوارتر می کنیم، از صلابت و پایداری دبیرکل خود الهام می‌گیریم و با روحیه‌ای سرشار از صبر و استقامت، در برابر طاغوت‌های عصر و دشمنان انسانیت ایستادگی می‌کنیم. خباثت و جنایات دولت آمریکا، تنها بر استواری ما در مسیرمان و یقین ما به پیروزی می‌افزاید و این خود دلیلی روشن است بر اینکه در راه حق گام برمی‌داریم و فرمان الهی را در جهاد با مستکبران و یاری مستضعفان اطاعت می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: دشمنان باید بدانند که دبیرکل ما ـ همچون شهید ما، امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) ـ هرگز از ورود به میدان‌های نبرد و رویارویی هراسی نداشته است؛ او شهادت را والاترین هدف و مقابله با دشمنان را بزرگ‌ترین فریضه می‌داند. او رهبری است که تمام زندگی جهادی خود را وقف اعتلای اسلام کرده و در این مسیر نه از یاری حق عقب‌نشینی می‌کند و نه در طلب یکی از دو نیکی (پیروزی یا شهادت) تردید دارد. ما نیز تا زمانی که خون در رگ‌هایمان جاری است، بر عهد خود استوار خواهیم ماند.

کتائب حزب‌الله همچنین بیان کرد: اگر دشمن گمان می‌کند که مکر و نیرنگش می‌تواند اراده ما را سست کند، در توهمی بیش نیست؛ چرا که ما فرزندان مکتبی هستیم که شکست را نمی‌شناسد و تسلیم را نمی‌پذیرد. هرگاه پرچمی از دست فرماندهی بر زمین بیافتد، دیگری آن را با عزم و صلابت بیشتری برمی‌دارد. آنچه در جمهوری اسلامی و لبنان رخ داده، بهترین گواه و روشن‌ترین دلیل بر فروپاشی توهمات استکبار در برابر پایداری مجاهدان و ضربات آنها است.